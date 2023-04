Zapata tras romper su sequía con Atalanta: ‘Nunca me fui’

Tras cinco largos meses, Duván Zapata regresó al gol y lo hizo de gran manera ya que se anotó sin duda uno de los mejores tantos del fin de semana en la Serie A y en Europa.



De igual manera, su gol ante Torino sirvió para el triunfo de Atalanta que sigue peleando por entrar en zona de puestos de copas europeas.



Pues bien, tras el juego Zapata dio su balance sobre regresar al gol con la ‘Dea’, algo que no hacía desde el pasado 9 de noviembre ante Lecce en la derrota de su equipo.

“Nunca me fui, el fútbol es hermoso por esto. Hay altibajos, hoy no fue fácil. Torino es un equipo duro, juega a mucha intensidad y hoy es una gran victoria. Fue un gol con todas mis características, con mi fuerza. Estoy contento porque ha servido para la victoria. Sabía que el gol iba a llegar y llegó hoy con la victoria”, comentó el colombiano.



Por su parte, se refirió a lo que será la recta final del campeonato: “Tenemos que tener los pies en la tierra porque ya hemos tenido malas experiencias y llegar concentrados a la carrera. Creo que anoté un gran gol, pero anoté otros mejores. Necesitaremos jugar grandes partidos contra Spezia y Juventus. Como todos, quiero volver a la Champions, pero no será fácil”.



Finalmente, el técnico Gian Piero Gasperini elogió la capacidad del colombiano y aseguró que sigue siendo clave para Atalanta.



“Estamos encontrando al mejor Zapata en el momento justo del campeonato. Duván ha dado el salto. Es fundamental, para nosotros ha sido extraordinario durante muchos años. Es un tipo increíble que tiene un orgullo y un apego increíbles. Es un referente en ataque y los demás jugadores también se benefician de eso”, concluyó.