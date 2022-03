Desmiente peleas: 'en camerinos de Selección es difícil ver enemistad'

Tristeza sí, frustración, algo de impotencia. Pero no peleas. Eso han asegurado Falcao, James Rodríguez y ahora Yimmi Chará, sobre versiones de supuestas peleas tras las derrotas contra Perú y Argentina en las Eliminatorias a Catar 2022.

El atacante de Portlando Timbers de la MLS fue consultado por el tema en distintos espacios periodísticos y siempre se mantuvo en la misma línea: hubo mucho malestar, dolieron los chiflidos en Barranquilla, pero nunca se fracturó el grupo por esas derrotas que tienen a Colombia con un pie fuera del Mundial de Catar..



"Contra Perú hicimos un GRAN partido. En el camerino hubo silencio total después del pitazo final, nos dolió mucho lo que pasó en el estadio. No compartimos lo que hizo la afición", dijo en entrevista con DirecTV.

En otro momento Chará reconoció que hubo muchas fallas: "No podemos tapar el sol con un dedo, todos sabemos la problemática para marcar pero estamos creando las opciones, estamos pasando por un momento difícil que puede suceder... Son momentos, lo importante es estar concentrado en el trabajo, pensar lo que se quiere y trabajar para recuperar la confianza que se pierde en estos momentos", dijo en el programa Deportes sin Tapujos de Cali.



"Como futbolistas nos da tristeza salir de un estadio así más de local y viendo el esfuerzo que hizo el equipo, los que iniciaron, luego en el trámite, eso fue lo que nos dolió pero entendemos que así es el fútbol, queríamos el resultado, luchamos hasta el final, pero hace parte del fútbol y hay que adaptarnos", apuntó.

Sobre las presuntas peleas entre compañeros después de las últimas derrotas contra Perú y Argentina dijo: "Nunca, en un camerino de Selección es difícil ver enemistades, hay momentos de calentura pero siempre se habla con respeto. Eso no va cambiar", aseguró.



Para la afición dejó un mensaje final: "que no se pierda la fe, nosotros no la perdemos, sabemos que es difícil, no queríamos vernos en esta situación pero hay que afrontarla y confiar mientras haya posibilidad".



El fin de semana marcó un gol de chilena en Portland Timbers que fue todo un suceso en la MLS: "He tenido la fortuna de hacer goles bonitos, este de chilena está entre los cinco mejores de mi carrera", contó.



Sobre Santiago Moreno, quien llegó recientemente, el atacante comentó: "sea adaptó bien, es un gran jugador y gran persona. Esperemos que llegue pronto el gol, ya hizo asistencia, ha jugado partidos interesantes, tiene talento y la disposición y esta liga le va a servir mucho".