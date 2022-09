Yerson Mosquera y un plan del Wolverhampton: ¿les alcanza el tiempo?

23:59 de la noche. Esa es la hora oficial que pondrá fin al mercado de fichajes en Europa y no abrirá nuevamente hasta la ventana invernal en diciembre. Esta será la oportunidad de clubes de seguir fichando, aprovechando las escasa horas que todavía tienen a su favor, y quieren hacer magia con transferencias. Los rumores siguen lloviendo en Inglaterra, España, Italia, y Francia en especial en estas cuatro ligas que quieren seguir reinando.

En las últimas horas, jugadores colombianos definieron su futuro, pues es el caso de Johan Mojica que salió del Elche, y se convierte en el nuevo lateral izquierdo del Villarreal de España. A su vez, James Rodríguez que se ofreció al Valencia, pero parece ya imposible que logre llegar al conjunto ibérico con el tiempo muy escaso. Desde Inglaterra, también tienen un plan con un cafetero. Se trata del defensor central, Yerson Mosquera del Wolverhampton.



Para el joven defensor central ex Atlético Nacional, el panorama no ha sido muy positivo desde que llegó a los Wolves. Pues Yerson Mosquera no ha logrado debutar en Premier League, y aunque el club quiere seguir contando con él, buscan una alternativa para que pueda ganar minutos y experiencia en el balompié europeo. Por eso, a falta de horas para que cierre el mercado de fichajes, el Wolverhampton dirigido por el portugués, Bruno Lage, busca una cesión de Mosquera.



Yerson Mosquera vio de cerca la oportunidad de debutar, estando en cinco partidos como suplente, pero nunca pudo sumar minutos en esas presencias en el banquillo del Wolverhampton. Mosquera jugó nueve minutos con los Wolves en un partido de Copa de la Liga ante el Tottenham, pero sufrió una lesión que lo sacó rápido del juego. En medios franceses, como en RMC Sport, mantienen que el Troyes de Francia, que acaba de firmar a Marlos Moreno podría ser el próximo club del defensor.