Yerson Mosquera elogió y retó a Sinisterra: 'adentro es otra cosa'

En una reciente entrevista, Yerson Mosquera habló de su adaptación con el Wolverhampton, de sus planes en el fútbol de Europa y no ahorró elogios para el extremo Luis Sinisterra, otro colombiano que aterrizó en la liga inglesa esta temporada. El Wolves de Mosquera se medirá en noviembre al Leeds por la tercera fase de Carabao Cup.

"No me lo esperaba poder dar un salto directamente desde Colombia hasta la Premier League. Eso me motivó a seguir creciendo y seguir mejorando porque tengo una carga que es demostrar todo lo que tengo y por qué me trajeron, para seguir abriendo puertas", contó a ESPN Colombia el exdefensor de Atlético Nacional.



De igual manera, Yerson se refirió a dos referentes colombianos que juegan en su posición y que militan en el fútbol inglés: "Dávinson y Yerry son excelentes jugadores y los admiro mucho, y hasta el momento ellos han demostrado que tenemos con qué representar bien al país en la Premier League". Reconoció que debe continuar con ese trabajo para que sigan llegando más.



Mosquera no escatimó en elogios para Luis Sinisterra, el atacante que fichó esta temporada con Leeds y al que enfrentará el 7 de noviembre por la tercera ronda de la Carabao Cup. "Tuve la oportunidad de hablar con él en el primer juego. A él no lo convocaron y yo estuve en el banco (...) Sinisterra tiene las condiciones necesarias y recibió la oportunidad para brillar en la Premier. Además está en un buen club y rodeado de buenas personas. Si se da la oportunidad de enfrentarlo él sabe que adentro es otra cosa".