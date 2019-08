Las claves de Yerry Mina para su buen presente en el Everton

Yerry Mina vive un momento especial con Everton, pues en este inicio de temporada ha sido protagonista con su equipo en los partidos de Premier League.

En una entrevista con la prensa oficial del club, que es la primera que da en inglés, el jugador colombiano expresó las razones que lo tienen en este buen momento con el equipo.

"Me siento muy bien, el técnico está trabajando conmigo todos los días y me da mucha confianza. Estoy entendiendo más lo que quiere todo el tiempo y cada vez me siento más cómodo", indicó el defensa de Guachené.

Siendo su segunda temporada en el Everton, Mina expresó que "este es mi mejor fútbol desde que vine a Everton, pero tengo que mantener mi enfoque y siempre trabajar para mejorar".

Yerry fue uno de los jugadores con más regularidad en la pretemporada y en este inicio de la Premier League no ha desentonado. Además, cada vez entiende mejor cómo jugar en Inglaterra.

"La Premier League es muy difícil cada semana, no hay un equipo en el que puedas pensar que sea débil. Muchos de los delanteros son físicos y no hay posibilidad de descansar durante los partidos, no hay juegos cuando puedes tomarlo con calma", explicó.

Ahora, Yerry Mina vive un momento glorioso con Everton y podría ser convocado por Carlos Queiroz en los próximos días para unirse a la Selección Colombia de cara a los amistosos de septiembre.