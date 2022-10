Yerry Mina vuelve a ser noticia en Everton: ¿Qué dijo Frank Lampard?

A Yerry Mina en el Everton se le ha referenciado como uno de los defensores centrales líderes en la zaga, y no solo en las líneas de atrás, sino que Frank Lampard lo ha puesto como ejemplo como un referente y un líder dentro de las canchas. Su felicidad por jugar contagia a sus compañeros que celebran goles al ritmo de los bailes que Yerry inicia.

Sin embargo, la alegría de Yerry Mina y sus compañeros jugando alrededor de él no es para siempre. El fútbol colombiano se ha llenado últimamente de reincidentes en lesiones, y es difícil poder recuperar a futbolistas que tienen recaídas en tan corto tiempo. James Rodríguez, Radamel Falcao García y Yerry son apenas tres casos del presente de los jugadores que se ven afectados por lesiones.



Yerry Mina no puede gozar de la regularidad en el Everton de Inglaterra, una situación que le ha costado no ser llamado en la primera convocatoria de Néstor Lorenzo, y que, en la defensa del club inglés, deja la preocupación, pues siempre se estima un regreso que no es del colombiano, que, de hecho, intentó agilizar su recuperación con Gustavo Portela, médico del Deportivo Cali.



En los últimos días, Yerry Mina ha dado noticias por un vínculo que hace la prensa de Inglaterra y los medios de Italia que ponen al defensor de Guachené, Cauca en la órbita del Inter de Milan por la posible salida de Milan Skriniar. Curioso, realmente que se fijen, y tengan como opción a Mina que no ha logrado contar con la regularidad deseada y que puede salir costosa por las lesiones recurrentes que lo rodean.



Sin embargo, no solo el tema del Inter de Milan tocó las puertas de Frank Lampard y el Everton, pues Yerry Mina dio otra noticia poco alentadora para los planes de los ‘Toffees’ que se alistan para enfrentar al Tottenham en la Premier League, fecha en la cual se esperaba el regreso del zaguero colombiano. Lampard habló sobre Mina en la rueda de prensa.



“Yerry ha tenido un pequeño contratiempo esta semana y por eso no estará disponible”, comentó Frank Lampard en rueda de prensa. La lesión de tobillo para Mina ha sido un dolor de cabeza, no solo para el jugador sino para el equipo que quiere su liderazgo de vuelta. Al defensor le ha tocado cargar un montón de críticas por sus lesiones y su estado físico que siempre complica al Everton, tanto así que tienen que cambiar sus planes pensando en su regreso.