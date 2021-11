El efecto Yerry Mina: no solo en Colombia, también en Everton

Reinaldo Rueda tendrá un difícil reto, no solo por enfrentar a Brasil y conseguir un resultado positivo, sino por alinear un onceno que le dé garantías, teniendo en cuenta las ausencias en la zona defensiva. Pese a tener algunos jugadores como alternativa, las lesiones de Cuesta y Mina complican la labor, teniendo en cuenta que mostraron entendimiento y seguridad en los partidos pasados.



Pero no solo es el problema para el estratega de la tricolor, en Everton sienten la ausencia del jugador colombiano. El elenco de Benítez ha sentido su ausencia, por lo que los resultados recientes no han sido los mejores.



Desde que el colombiano salió por lesión del onceno de Benítez, el cuadro de Liverpool acumula cuatro encuentros sin ganar, por lo que se extraña la presencia de él en la zona de centrales. Así lo afirman en el diario Liverpool Echo “Mina es el jugador más consistente del Everton en defensa y su importancia se ha vuelto aún más notable durante su reciente ausencia por lesión”.



Al jugador lo califican 7/10, siendo de las mejores del club, estando al nivel de jugadores como Pickford, Gordon, Richarlison, Calvert-Levin, Townsend, Gray y Docouré. Mina retornó hoy a entrenamientos con los toffees, esperando que pueda ser de la partida una vez se reanude la Premier League, tras el parón por las selecciones nacionales.