Yerry Mina y Everton lo confirman: la decisión que todos esperaban

Yerry Mina completó doce partidos sin jugar con el Everton. Luego de recuperarse de una lesión, el defensor colombiano no ha contado con oportunidades de parte de su entrenador, Sean Dyche; a pesar de tener necesidades para no descender, los ‘toffees’ se olvidaron del zaguero de la Selección Colombia.



Es por eso que, según el periodista Nicolò Schira, tanto el club inglés como el futbolista cafetero han tomado una decisión que no debería sorprender.



Según la información, Everton no le renovará contrato a Mina, que se vence el próximo 30 de junio. Así, Yerry quedará libre y definirá su futuro sin tener costo una posible operación.



Ahora surgen las preguntas sobre su futuro, pues encontrar un nuevo equipo no será fácil teniendo en cuenta sus múltiples lesiones.



Se dice que Mina volvería a Sudamerica, siendo Brasil una buena opción, pues ya brilló con Palmeiras. Jugar en Europa no será fácil, aunque también lo han relacionado con equipos de Francia, Portugal y España.