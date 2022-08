¡Las lesiones de Yerry Mina hacen de las suyas! Drástica decisión

No son días tranquilos ni para el Everton, y mucho menos para el defensor central colombiano Yerry Mina. En primer lugar, por la derrota en el inicio de la temporada contra el Chelsea en el Goodison Park. Sin embargo, la caída pasó también a un segundo plano por las dos lesiones de sus zagueros centrales, Ben Godfrey y Mina.

El plan en este inicio de la Premier League no fue el esperado para Frank Lampard, Paul Clement y en sí para el Everton. Lampard y Clement mantuvieron antes de comenzar la actividad en la temporada que Yerry Mina sería ese gran líder que el club necesita y que le dará muchas alegrías al elenco de Liverpool. No obstante, aunque querían cuidar al defensor central, esa misión que tenían se vio truncada en el complemento ante el Chelsea.



Yerry Mina salió lesionado y volvió a generar los mismos problemas que en la temporada pasada. El Everton ya se está cansando de cada una de las lesiones del de Guachené, Cauca, y habrían tomado una importante decisión que concierne el futuro de ese líder para Paul Clement y Frank Lampard.



Según el diario británico, Daily Mail, al Everton no le importa que Yerry Mina esté lesionado y ya planean qué hacer con el defensor colombiano. Su futuro está colgando de un hilo, pues el medio recientemente citado, Mina es uno d ellos cinco jugadores del plantel que puede salir antes del primero de septiembre. Vale la pena acotar que el zaguero no tiene todavía una fecha de regreso después de su golpe.



La información del medio es referenciada por la página oficial del Everton en una sección en donde toman en cuenta lo que otros diarios hablan del entorno del club, “cinco jugadores del Primer Equipo podrían abandonar el Everton este verano, según informa el Daily Mail. El periódico ha nombrado a Allan, André Gomes, Michael Keane, Yerry Mina y Jean-Philippe Gbamin como jugadores que podrían dejar el Everton en las próximas semanas”.



Esas lesiones son probablemente las causas de una posible salida de Yerry Mina del Everton. El club ya se ha hartado de los recurrentes golpes, y esperaban tener al colombiano por más partidos, pero el plan le salió completamente distinto a lo que querían. Falta poco menos de cuatro semanas para que culmine el mercado de fichajes. Con el de Guachené, Cauca golpeado, a los ‘Toffees’ no les importa el estado de Mina y están dispuesto a venderlo. La gran pregunta es, ¿qué equipo ficharía a un jugador lesionado? Quedará por ver qué sucederá con su futuro.