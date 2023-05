Entre cábalas y elogios: la despedida de Yerry Mina del Everton

La noticia de la salida de Yerry Mina del Everton se venía cocinando hace mucho tiempo. Los malos resultados durante la temporada, las lesiones y su alta ficha, lo ubicaron fuera del Goodison Park a comienzos de 2023 y el fin de semana pasado, como era de esperarse, se encontró con la afición por última vez. Qué mejor sensación que callar a los críticos así.



"El último baile", mencionaron medios ingleses sobre la presentación de Yerry Mina ante la gente en el estadio ubicado en la ciudad de Liverpool. “Caminó solo por el campo, mirando hacia arriba y alrededor de las famosas gradas en un momento de contemplación. Es una figura popular en el club y cuando llegó a los banquillos había varios miembros del personal esperando para saludarlo con un golpe de puño”, reseñó Liverpool Echo sobre el colombiano, que llegó tranquilo, vestido de verde, al que durante varios años fue su casa.



Cambiarse de ropa, tomar la camiseta, la pantaloneta, las medias y amarrarse los botines para luego ser fundamental, una de sus dos misiones. Mina fue inicialista en la línea de cinco defensores conformada por Sean Dyche para enfrentar a Bournemouth, tuvo un partido correcto y volvió a ser ese jugador 'molesto' para sus rivales. Primer objetivo, cumplido.



Pitazo final, grita la gente, Everton mantiene la categoría. Segundo objetivo de Mina, cumplido. El gol de Doucouré en el minuto 57' fue suficiente para que Mina se despidiera por todo lo grande.

“Hoy solo quiero agradecerte señor Jesús por haberme permitido terminar esta dura temporada de esta manera, fueron muchos los momentos difíciles para todos nosotros como equipo y para mí personalmente, sin embargo unidos pudimos permanecer. Thanks Jesús!!! Come on blues”, escribió Mina en sus redes sociales, poniendo punto final a su historia en uno de los equipos más históricos de Inglaterra.



Sin bien sus cinco temporadas en el equipo quizás no quedarán en la retina de los aficionados, algo quedó claro. Everton repuntó en las últimas fechas y logró mantener su categoría. ¿Quién le solucionó tantos problemas en el fondo? Sí, el nacido en Guachené, que hasta último momento demostró sus condiciones.



“Estuvo tranquilo y sereno en momentos vitales”, dijeron en Liverpool sobre el partido que se jugó ayer y que dejó ver las ganas de Mina de seguir en el fútbol de élite. Mientras tanto, se dicen muchas cosas sobre su futuro. ¿Brasil, Argentina, Turquía? La novela recién comienza.