¡Everton calla rumores! Razón de no contar con Yerry Mina en amistoso

De manera sorpresiva, Everton anunció un nuevo amistoso, pero lo curioso es que, en su nómina para enfrentar al Dinamo de Kiev, no aparecía el nombre de Yerry Mina como una posible carta de Frank Lampard en su zaga defensiva. Todo fue alegría para los de Liverpool que vencieron al conjunto ucraniano por un marcador favorable de 3-0.

Al no ver el nombre de Yerry Mina en la lista de convocados para el amistoso, los medios ingleses y la prensa británica se volvió loca intuyendo una posible salida del colombiano. Veían que todo lo que Frank Lampard había sostenido se iba a la basura por así decirlo, ya que el estratega ha recalcado en el liderazgo que tiene el de Guachené, Cauca en el onceno de los ‘Toffees’.



Sin embargo, no pasa por una presunta salida del zaguero central, sino que Frank Lampard quiere cuidar a Yerry Mina a toda costa para que no vuelva a recaer en alguna lesión que lo prive de empezar la Premier League a la par de sus compañeros.



Yerry Mina va a marcar diferencia en la Premier League para el Everton, fue lo dicho por Paul Clement, asistente técnico de Frank Lampard, elogiando al colombiano. La verdadera razón de la no selección del zaguero central en este encuentro ante el Dinamo pasa porque quieren cuidarlo, y no arriesgarlo. Los de Liverpool asumirán el inicio de la liga inglesa en su temporada 2022/23 como locales contra el Chelsea.



Sin duda alguna, un partido más que complicado tendrá el Everton y esperan que Yerry Mina pueda ser de la partida en ese enfrentamiento inicial. Yerry es una carta fundamental y primordial para la zaga defensiva de Frank Lampard, y así lo ha mantenido el estratega, como también su asistente técnico, Paul Clement.