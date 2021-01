Las confesiones de Yerry Mina: inicios, Barcelona, Everton y James 

A sus 26 años, Yerry Mina ha vestido la camiseta de grandes equipos como Santa Fe, Palmeiras, Barcelona y Everton. Con presente en Inglaterra, el defensor nacido en Guachené, Cauca, se ha convertido en una pieza clave para Carlo Ancelotti tanto en defensa como en ataque, su gran talla y habilidad para quitar el balón, le han permitido ser decisivo en los clubes y en la Selección, lo que lo hace un jugador de reconocimiento mundial.

Aprovechando su buen momento individual a servicio de los toffees, el defensor habló con el medio británico Talk Sports y recordó su trayectoria en el fútbol, habló de sus inicios, su etapa en Barcelona, la Selección Colombia, Everton y su amigo y colega, James Rodríguez.

Inicios

"Volviendo a los inicios para mí, en mi casa, en Colombia, cuando era niño, llegar a entrenar fue difícil. Teníamos que caminar, tomar un autobús o subirnos a la parte trasera de un camión con un remolque detrás que podría llevar arena o todo tipo de cosas, sin que el conductor lo supiera".



"Fue difícil. Las cosas fueron difíciles. Pero lo que siempre digo es que esos tiempos difíciles me hicieron realmente fuerte, y es algo de lo que puedo estar orgulloso y feliz en la actualidad. Creo que lo que hice y cómo pasé esos momentos, como muchos futbolistas colombianos, nos sirve de inspiración".



“No pasa un día en el que no me despierto y pienso en mi familia y los sacrificios que hicieron para intentar ayudarme a convertirme en futbolista profesional. Cuando pienso en esa familia, es un nivel extra de inspiración que extraes de esos tiempos difíciles", dijo.

Barcelona

"Fue un gran momento, hacer historia como el primer colombiano en jugar en el Barcelona. El fútbol, ​​como la vida, te da muchos altibajos. Fue un gran éxito cuando fiché por el Barcelona. Pero por una razón u otra, las cosas no salieron bien. No obtuve el tiempo de juego que necesitaba".



“Tu fe te ayuda en esos momentos difíciles. Lamenté mucho no haber tenido la oportunidad de demostrar mi valía y jugar con tanta frecuencia. Así que busca formas de nunca rendirse, de perseverar, de entrenar duro y de esforzarse. A veces no hay una explicación clara de por qué las cosas no funcionan, simplemente no funcionan".



"Llegas a un punto en el que quieres jugar con regularidad y buscas una salida. Afortunadamente, el Everton me dio la oportunidad de hacerlo y ahora estoy realmente concentrado y positivo", precisó.

Selección Colombia - Mundial Rusia 2018

“Fue un gran torneo para mí (Mundial Rusia 2018). Ese espíritu de nunca rendirse realmente se hizo efectivo en ese torneo, no comencé el primer juego, pero de una manera me impulsó y me inspiró aún más para mostrar mi fuerza interior. Así que cuando participé en el segundo juego y en el resto del torneo, tuve la oportunidad de demostrar mi valía".



“Fue un partido muy emotivo contra Inglaterra. Creo que demostramos en ese torneo, y en ese juego, que teníamos jugadores que podían marcar la diferencia. Jugadores como Cuadrado y otros, era una gran plantilla".



“Llegué al Everton y no sabía nada de inglés, pero mi agente me enseñó una frase para decirle a Jordan Pickford, tal vez para arreglar las cosas cuando nos conocimos. Era, 'Hey Jordan, ¡estamos juntos ahora!' Así que fue un pequeño momento agradable cuando conocí a Jordan, él lo reconoció. Estoy feliz de compartir vestuario con él ahora, en lugar de ser su oponente".

Everton - James Rodríguez

“(Everton) Trabajamos duro para alcanzar los mismos objetivos juntos como grupo y plantilla. Cada semana y todos los días, estamos creciendo para entendernos mejor y eso es realmente importante. Estamos realmente concentrados en lo que el entrenador quiere que hagamos. En mi caso, se trata de hacer mi granito de arena por la causa y, afortunadamente, por ahora, las cosas parecen ir muy bien”.



"Es fantástico que James esté aquí con nosotros en este momento. Lo conocí antes y ahora se ha convertido en un hermano para mí, tanto dentro como fuera del campo, personalmente y con mi juego. Es un tipo superior. Estamos muy, muy felices. Más felices que nunca. Aquí es una gran familia y estamos muy unidos", finalizó.