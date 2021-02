En sus palabras: así fue la lesión de Mina que preocupa a Colombia

Yerry Mina fue baja antes de los 20 minutos en el duelo que Everton perdió 1-3 contra Manchester City.

Hay preocupación por el alcance de una lesión que habría sido en el sóleo pero que pudo afectar el aductor, lo cual le daría una baja prolongada y le impediría estar con la Selección Colombia, que tiene partidos contra Brasil (26 de marzo) y Paraguay (30) por las eliminatorias a Catar 2022.



Él mismo ha explicado lo que le sucedió: "no sé en qué momento, sentí un dolor en la pantorrilla y continué porque dije; – debe ser algún golpe o algo que ha pasado -. Pero pasando los minutos, sentía más dolor y más dolor y llamé al médico. Me tiré al campo y le dije que tenía mucho dolor, pero que quería continuar porque era un partido que no me quería perder, un partido grande. Todos los partidos son buenos, pero este marca la diferencia. Al ver que no podía ni caminar le dije que no podía y hoy me fui a hacer los exámenes", dijo en charla de la marca Fiat, de la cual es embajador, con la periodista Rosario Gómez.



Mina dijo que todavía no sabe cuál es el alcance de esa lesión: "estoy esperando el diagnóstico del doctor, esperemos que no sea muy grave, pero sí hay algo, sí hay una lesión... Estoy con dolor, cuando camino me duele. Pero estoy en recuperación, corriente, hielo, que es muy bueno. Esperando a que, si son 'tantas' semanas, disminuirlas", dijo.



'Tantas semanas' puede no ser necesariamente el anuncio de una ausencia demasiado larga, parece más un número indeterminado que no se atrevió a precisar el jugador.



"Tienes que esperar una cantidad de horas, para no hacer el examen tan reciente, porque te pueden salir otras cosas. En el caso mío, me tocó esperar y me lo fui a hacer a las 3:30, hora de aquí. En la mañana (jueves 18) me fui a hacer hielo, que los doctores me tocaran para ver qué sentía. Y ya mañana (viernes 19) me envían el programa para tratar esta lesión. Yo ya he tenido varias lesiones y ya sé cómo tratarla. Entonces, es algo a favor que tengo, no me preocupo por eso, sino que de esta tengo que salir más fuerte que la anterior", explicó MIna.



Su receta, para las lesiones previas y para esta, siempre es la misma: "elijo siempre sacarle el lado positivo a todo, cuando no me colocan en algún partido, cuando me lesiono o me va mal en un partido. Hay veces no puedo dormir dos o tres días. Pero aparte de ser futbolista tengo mi a señora en casa, tengo mi familia, tengo vida, tengo salud. Por ejemplo ayer, fue algo que pasó, pero yo elijo si estar bien o estar mal. Si sonrío o no. Si no sonrío me voy a demorar en recuperar, si sonrío esta pierna va a estar 'nítida'. Yo elijo estar siempre sonriendo", concluyó.



Reinaldo Rueda, entrenador de Selección Colombia, espera sonreír también este viernes, cuando se conozca el diagnóstico del zaguero caucano.