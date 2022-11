Everton se ‘cansa’ de Yerry Mina: el plan que tienen en el club

Inglaterra se ha desesperado con dos jugadores colombianos que no viven un gran presente en la Premier League. El primero, Dávinson Sánchez que cada vez más es foco de dardos de exjugadores del Tottenham y allegados al torneo inglés que piden que no vuelva a estar dentro de la titular y hasta su salida con ansias del club. Segundo, Yerry Mina, pues las lesiones del defensor colombiano han golpeado fuerte al Everton perdiendo por varias fechas al de Guachené, Cauca.

Aunque ya se recuperó de su lesión, no ha sido la carta habitual para Frank Lampard. El estratega no lo puso ni un minuto en el último juego antes del parón contra el Bournemouth, y en la Copa de la Liga sí jugó ante este mismo rival y se ganó las críticas por su pobre forma y la caída estrepitosa del Everton. Lampard había puesto a Mina en la temporada pasada como uno de los líderes, pero su nivel parece estar muy lejos de lo que el director técnico espera.



En Inglaterra mencionan que Frank Lampard ha llegado a su límite y parece no contar con Yerry Mina de cara al 2023. Sin embargo, deben correr, pues el colombiano culmina su contrato en junio del próximo año y quedaría libre. De hecho, eso es lo que no ven con buenos ojos en el Everton, pues el plan que tienen con el ex Barcelona, Palmeiras, entre otros es sacarle provecho económico y venderlo antes de que quede en libertad.



Paul Brown, periodista británico dijo en Givemesport, “creo que Everton preferiría vender a uno de los otros centrales si pudiera. Creo que la edad, la situación de las lesiones y la situación del contrato de Yerry Mina significan que es alguien por quien aceptarían una oferta”. Sin ninguna idea de renovar a Yerry, los ‘Toffees’ esperan encontrar un club interesado en contar con el colombiano para recuperar dinero. Sin embargo, todo indica que no estará en los planes para el proyecto en el 2023 buscándole salida en diciembre o enero.