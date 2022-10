Yerry Mina suena para un gigante de Italia: las lesiones no lo alejan

El nombre de Yerry Mina ha sonado mucho en Europa antes de que el de Guachené, Cauca llegara al viejo continente. Ya había clubes que lo deseaban, pero no ha logrado consolidarse. La falta de regularidad lo rodeó en el FC Barcelona, y cuando arribó al Everton, aunque Frank Lampard lo tenga referenciado como un líder en la zaga defensiva, las lesiones se apoderaron de él.

Las lesiones volvieron a hacer de las suyas en el comienzo de la temporada. Un golpe en el tobillo, que al principio no parecía tan grave empezó a afectar a Frank Lampard en la zona de atrás del Everton y al mismo Yerry Mina, pues no ha logrado recuperarse, aunque parece ya estar en su última fase para volver a las canchas y ser ese líder que el exjugador del Chelsea mencionó.



Sin embargo, las lesiones no lo han alejado de estar en el radar de grandes clubes, pensando en la posibilidad de un cambio de aires. Lo curioso es que la falta de regularidad por los golpes y por decisiones técnicas no alarmen a otros equipos. Pues ahora, tanto en Inglaterra como en Italia se habla de un posible cambio de aires para Yerry Mina.



Jugadores como Milan Skriniar o Stefan de Vrij han sido nombres que han estado en la órbita de clubes europeos. Paris Saint-Germain pujó por Skriniar y podría salir en diciembre. Por esta razón, el Inter de Milan se ha interesado por contar con Yerry Mina. Sí, aunque las lesiones lo han afectado, y parecería impensado que un equipo de tanta historia quiera a un jugador que no cuenta con mucha regularidad, en los medios italianos mencionan la posibilidad de llevarse al colombiano por las dudas en la zaga defensiva.



El primer medio en hablar sobre el tema fue Liverpool Echo, quien confirmó el interés de los ‘neroazzurri’, “el club de la Serie A, el Inter de Milan, ha sido vinculado con un movimiento para el defensa del Everton, Yerry Mina. Así lo afirma Calciomercatoweb, que cree que sería el recambio perfecto del central eslovaco del conjunto de San Siro, Milan Skriniar, que está en la mira del Barcelona catalán”.



También comentaron, “Skriniar podría unirse al equipo de LaLiga por alrededor de 25 millones de euros, peor debido a que Mina está llegando al final de su contrato, el jugador de los Toffees podría ser elegido el reemplazo por tan solo 10 millones de euros”. Yerry Mina fue uno de los jugadores que mayor proyección tenía en Europa, pero no contó con que se iba a lesionar tantas veces. Nadie cuenta con eso. La gran pregunta sería, ¿Inter estaría dispuesto en pagar por un reincidente en lesiones? Duele ponerlo así, pero es la cruda realidad de Yerry en la actualidad.