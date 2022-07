¡Se desvanecen rumores! Yerry Mina, el líder e importante del Everton

En un mar de dudas ha estado el verano rodeando a Yerry Mina. Sin embargo, todo indica que seguirá desempeñándose en el Everton y espera consolidarse aún más como referente de los ‘Toffees’ en la siguiente temporada bajo las órdenes de Frank Lampard.

Con Yerry Mina sumando minutos en los tres amistosos que el Everton ha disputado, los ‘Toffees’ han encajado dos derrotas, una holgada ante el Minnesota United por un marcador de 4-0, y una victoria ante el Blackpool 2-4. Ya en la temporada pasada, Frank Lampard había dialogado sobre la importancia y el liderazgo que genera una pieza clave como lo es Mina en el onceno titular de los de Liverpool. Aunque no fueron resultados positivos para el colombiano y los británicos, esperan la consolidación, y, además, saben que el descenso no puede volver a tocar sus puertas.



Everton le puso competencia a Yerry Mina con el fichaje del defensor central, James Tarkowski. Sin embargo, ven con tranquilidad el ambiente que rodea al colombiano que ha vencido los rumores que lo ponían afuera de Inglaterra. Ahora Mina se gana los elogios del cuerpo técnico de su club, pues en diálogo con el medio británico, The Athletic, Paul Clement, asistente técnico analizó el buen nivel de su zaga defensiva.



‘Tuvimos algunas inconsistencias con la selección del equipo. Yerry (Mina) va a marcar la diferencia en el equipo. Lo mismo con (James) Tarkowski y Dominic (Calvert-Lewin)’, destacó Paul Clement. A su vez, señaló que será importante cuidar a sus elementos, pues esperan no volver a correr riesgos con lesiones del colombiano, ‘por supuesto que vamos a tener un gran enfoque en ellos este año. Vamos a hacer todo lo posible para mejorarlos, a través de tácticas, análisis, selección de equipos, reclutamiento, buena organización’.



No solo están contentos con Yerry Mina, sino que lo referencian como un elemento vital para el crecimiento defensivo. Clement comentó, ‘defensivamente no estuvimos muy bien. Pudiste ver que la vulnerabilidad estaba allí nuevamente en el juego del Arsenal (5-1 en mayo).



A Yerry Mina lo categorizan como un líder en la zaga defensiva, ‘en primer lugar, tienes que ponerte el sombrero en algo; ya sea que vayas a ir hombre por hombre, zonal o una combinación de los dos (…) Con cualquier sistema o estilo habrá algunos aspectos positivos y algunos negativos. He trabajado en equipos en los que no hemos encajado en una jugada a balón parado en toda una temporada y luego el mismo personal con la misma organización, de repente la mentalidad del equipo cambia’.