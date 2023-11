Yerry Mina ilusiona a Lorenzo: se recuperó y debutó en Fiorentina

Fiorentina se enfrentó este domingo 5 de noviembre a Juventus, en juego válido por la fecha 11 de la Serie A de Italia y el conjunto viola tenía el objetivo de no perder contra los bianconeros, pero al final, no lograron remontar un resultado en contra que padecieron desde los 10 minutos.

Fabio Miretti fue el encargado de anotar el único gol del partido y aunque el resultado era corto, Fiorentina intentó todo el tiempo llegar al empate, pero no lo consiguió.



Sin embargo, no todo fue malo para Fiorentina, pues el técnico Vicenzo Italiano movió sus fichas en el segundo tiempo y al ver que algunos cambios no funcionaron, decidió darle la oportunidad al defensa de la Selección Colombia, Yerry Mina, quien volvió a una convocatoria tras superar una lesión contra Chile por Eliminatorias.



Mina ingresó por Luca Ranieri en el minuto 89 y la orden de su técnico no era precisamente defender para que no anotaran más, sino para que fuera a la área y lograra hacer lo que más sabe, que es ganar con su estatura para anotar goles.





Hoy el grandísimo Yerry Mina realizó su debut con el equipo Viola en la derrota frente a la Juventus por la mínima diferencia (0-1).

Pese a que Yerry Mina pudo jugar su primer partido con Fiorentina, desafortunadamente no le alcanzó el tiempo para demostrar sus capacidades, pues apenas acumuló dos minutos de juego con el club viola.



Más allá de su debut, la buena noticia para Yerry Mina es que podría volver a ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo para los partidos de Eliminatorias Sudamericanas contra Brasil y Paraguay, así que la zona defensiva podría estar recuperada a menos de dos semanas de esa doble fecha.



Hay que recordar que Yerry Mina no jugaba desde el pasado 12 de septiembre cuando jugó 22 minutos contra Chile, por lo que deberá seguir acumulando rodaje y cuidarse de posibles recaídas en lesiones, pues es algo ya constante en el defensa.