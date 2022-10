Yaser Asprilla se gana todos los elogios: ‘no es un jugador común’

El Watford se ata a nueve puntos de la cima que la mantiene el Burnley por el momento. Sin embargo, los dirigidos por el estratega, Slaven Bilic han hecho un buen camino últimamente y en uno de esos jugadores fundamentales, aparece Yaser Asprilla que sigue dando de qué hablar en la Championship con el anhelo de ascender.

Los dirigidos por el croata Slaven Bilic enfrentaron al Wigan Athletic en condición de visita, y Yaser Asprilla fue tenido en cuenta como suplente, pues el balcánico sabe que con un joven de 18 años hay que llevarlo lentamente. No obstante, Yaser ha podido instalarse de buena manera en el sistema del equipo dando una que otra asistencia, pues fue clave en esta fecha ingresando a los 74 minutos, y ofreciendo el pase de gol a Joao Pedro a falta de tres minutos para el final.



La velocidad de Yaser Asprilla encanta no solo en Inglaterra, sino en Colombia que está muy pendiente del futuro y del desempeño del ex Envigado, tanto así que Néstor Lorenzo ya lo tuvo en cuenta en los primeros exámenes que dirigió. Yaser estuvo apenas 16 minutos en cancha, y fue suficiente para brindar una asistencia que elogió su director técnico, Slaven Bilic.



Cuando culminó el partido, Slaven Bilic se presentó con la alegría inmensa de haberse quedado con los tres puntos. El croata quedó muy cómodo y a gusto con la actuación del colombiano, pues la labor de Yaser fue vital, “teníamos mucho espacio, pero nuestra calidad dentro y alrededor del área no fue lo suficientemente buena hoy, también en la toma de decisiones. Creamos una gran ocasión con Sarr después de una gran conexión de izquierda a derecha, y queríamos ganar, por eso hicimos cambios y les dije a los muchachos que todo es cuestión de plantilla porque los suplentes ganaron el partido, nos subieron el nivel y elevó nuestra calidad en el último tercio, y fueron tres puntos geniales para nosotros”.



Se detuvo en el desempeño de Yaser Asprilla a quien destacó de la siguiente manera, “es uno de esos talentos no comunes”. A su vez, habló sobre la adaptación del colombiano. Así como Luis Díaz, llegó sin sabe manejar el idioma, pero habla el dialecto global: el fútbol. “Tiene 18 años, es un niño, vive solo y vive en un continente completamente diferente. No habla una palabra de inglés, por lo que no es fácil y es joven, pero el club lo ayudará. Tiene ganas de aprender y eso es lo principal, cuando entró estuvo muy activo y defendió bien”, aseveró Slaven Bilic.