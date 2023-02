¿Por qué Yaser Asprilla no juega con Watford en el Championship?

Yaser Asprilla completó este sábado dos partidos desaparecido del primer equipo del Watford, que lucha por ascender a la Premier League para la próxima temporada.



Por eso lucha en el Championship, y aunque el ascenso directo está lejano, podría acceder a Primera si se clasifica entre los seis mejores del campeonato a final de la campaña 2022/2023.



Asprilla no fue prestado a la Selección Colombia para el Sudamericano Sub-20, en busca de la clasificación al Mundial de Indonesia; sin embargo, no tiene protagonismo en el plantel que dirige el croata Slaven Bilic.



¿Por qué no juega Yaser Aspilla?



Es la pregunta que se han hecho muchos colombianos, que notaron la baja del volante en los partidos contra Reading (2-2) y Blackburn Rovers (se juega a esta hora). Lo primero que hay que decir que el chocoano, de 19 años, no está lesionado.



El jugador cafetero fue relegado al equipo Sub-21. Allí jugó 45 minutos contra Crewe Alexandra (1-2) el pasado martes, 7 de febrero. Y estaría disponible para enfrentar al Millwall el próximo martes, 14 de febrero con el equipo juvenil.



¿Por qué pasó del primer equipo al Sub-21? El entrenador Bilic no se ha manifestado al respecto; lo cierto es que cuentas partidarias del Watford explican que el club quiere que Yaser Esneider termine de adaptarse a ciertas exigencias, quitándole algo de presión en el primer equipo; así, tenerlo a tope para el remate de la temporada e ir en busca del ascenso.