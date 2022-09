Seguimiento especial a Yaser Asprilla: la joya en el fútbol inglés

A Yaser Asprilla se le disfrutó en Colombia, en sus inicios con el Envigado, donde se destacó y mostró todo ese potencial, que lo catapultaría para el fútbol internacional. Ahora, la Selección goza con él, anotó gol en el duelo contra Guatemala y se perfila para ser uno de los titulares de Néstor Lorenzo contra México.

Su llegada al Watford se dio por el seguimiento del club inglés a los jóvenes talentos, más de una cantera como Envigado, que se ha caracterizado por la formación de jugadores de élite. Ahora, no solo el nivel con la tricolor, sino en la Championship, le hacen un lugar de cara al futuro.



El portal británico The Analyst, lo incluyó entre las promesas jóvenes de la segunda división del Reino Unido “Watford acordó por Yaser Asprilla en 2021 con el Envigado, antes de completar el movimiento en enero del 2022, luego de prestar al mediocampista a sus antiguos empleadores”.



Destacan sus cualidades en la cancha “Ha demostrado su capacidad para recibir el valón de espaldas a la portería, girar al rival y ejecutar un pase perfecto que parte en dos la defensa. Para enfatizar, su mapa de pases de la temporada muestra cómo ha cubierto casi todas las áreas del campo”.



En Inglaterra están asombrados por la facilidad con la que encuentra espacios para los pases, la precisión en sus toques, que tiene un gran cambio de velocidad para la tomar de decisiones. Pese a esto, sorprende que no esté entre los más asistidores, lo atribuyen a la poca contundencia de sus compañeros.



Lo anterior lo explican de esta forma “En el caso de Asprilla, recibe el balón en un escenario incómodo y evoca algo de la nada, por lo que el jugador que recibe su pase en profundidad a menudo todavía está en una posición de tiro menos favorable en lugar de tener una oportunidad clara”.



En lo que va de la temporada, el colombiano ha disputado ocho partidos con el Watford, entrando como titular en cinco oportunidades, para un total de 472 minutos en cancha.