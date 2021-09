¿Algo para preocuparse? Yairo Moreno se recupera tras golpe en México

Tanto en Pachuca como en la Selección Colombia, preocupó el golpe que recibió Yairo Moreno el pasado fin de semana, cuando su equipo visitó al Guadalajara por la Liga MX. El jugador que viene de destacarse en la pasada jornada de Eliminatoria, donde jugó como lateral por izquierda, sufrió un choque en la rodilla y tuvo que ser reemplazado en el primer tiempo. ¿Algo para preocuparse?

Los medios en Hidalgo se refirieron a la incertidumbre por la lesión de Yairo y adelantaron que fue evaluado con una resonancia magnética, para conocer la gravedad de la lesión. Llegó a pensarse que el antioqueño no alcanzaría a llegar a Selección Colombia, pues en menos de dos semanas será el primer partido frente a Uruguay.



En las últimas horas, el periodista colombiano Gustavo López aseguró que no hay nada de qué preocuparse y que el resultado fue positivo. "No presenta lesión de gravedad en su rodilla derecha. Buscando una mejor recuperación, no jugaría vs. Necaxa (23/09) y regresaría vs. América (28/09), antes de la triple fecha de las Eliminatorias", indicó en Twitter.



Lo cierto es que Yairo, quien luce la dorsal 10 en Pachuca, es titular indiscutido en su equipo. Allí juega al lado de Óscar Murillo, con quien se entendió muy bien en la pasada jornada de Eliminatoria.



Por lo que mostró recientemente en la tricolor, se espera que esté en los planes de Reinaldo Rueda. Colombia jugará el 7 de octubre frente a Uruguay y posteriormente recibirá en Barranquilla a Brasil y Ecuador. Tres duelos directos, frente a equipos instalados en zona de clasificación.