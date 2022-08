Juan Guillermo Cuadrado no se mueve: lo quiso un grande y no aceptó

Para nadie es un secreto que Juan Guillermo Cuadrado es uno de los colombianos referentes, no solo en Italia, sino en el mundo. Su amplia trayectoria con la Selección Colombia, y en la Serie A ha sido supremamente fundamental para el desarrollo y crecimiento del de Necoclí, Antioquia. Por muchos años ya lleva siendo una de las piezas claves para Massimiliano Allegri en el onceno de la Juventus, tanto, que es uno de los capitanes.

Durante la pretemporada, Juventus se midió contra el Barcelona en un partido en el que igualaron a dos tantos. Juan Guillermo Cuadrado pecó en defensa, pero como es costumbre, muestra una faceta distinta cuando tiene que atacar y desbordar. El antioqueño fue fundamental con sus avances por la banda derecha e izquierda por donde Massimiliano Allegri lo puso. Asistió en el primer gol de Moise Kean con un gran centro raso.



Sin duda alguna, Juan Guillermo Cuadrado es una pieza fundamental en Europa, y es un deseo para cualquier equipo. Su gran capacidad de regate y desborde, sumado a su velocidad hacen del colombiano un jugador de gran importancia en el viejo continente. Después de ese partido entre la Juventus y el Barcelona en Estados Unidos, Xavi Hernández entró a la rueda de prensa y destacó a Cuadrado.



‘Quise fichar a Cuadrado para el Al Sadd. No tenemos a ningún colombiano en mente’, manifestó Xavi Hernández que sí hubo interés cuando estuvo en Catar, ahora en el Barcelona no lo hay. Sin embargo, el cafetero lo tenía claro, no pensaba en irse cuando es un referente de la Juventus y cuando está en óptimas condiciones para seguir en la élite.



Además, Juan Guillermo Cuadrado no quiso seguirle los pasos a James Rodríguez que firmó con el Al-Rayyan y ha querido salir en cada venatana de fichajes. Ahora fue David Ospina quien prefirió el dinero en Arabia Saudita que la gloria en el Napoli.



No solo Xavi resaltó la importancia de Cuadrado, sino que Rivaldo lo elogió, ‘creo que Cuadrado seguirá siendo una parte importante del equipo italiano como lo ha sido durante todos estos años porque es un gran jugador, y tras el fichaje de estos dos grandes jugadores el equipo de la Juventus tiene muchas posibilidades de volver a ser campeón de Italia’.