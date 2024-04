Con actitud de campeón: Xabi Alonso se rinda al pupilo Gustavo Puerta

Cuando Néstor Lorenzo privilegia a los jugadores que están en el exterior por encima de los de la Liga incluye todo: el roce, el método de entrenamiento, la adaptación, la actitud, el hecho no menor de trabajar en el primer mundo del fútbol y a órdenes de los mejores técnicos del planeta. Tal vez no sea estar en contra del FPC sino a favor de la mejor de las alternativas.

Por eso un aclamado suplente como Gustavo Puerta en Bayer Leverkusen les gana el pulso a todos los demás, porque más allá de sus escasos 8 partidos (210 minutos) con el virtual campeón de la Bundesliga, en la que hizo presencia igual que en la Europa League, trabajar cada día con Xabi Alonso, el DT de moda y el que quieren varios de los mejores clubes del mundo, es una ventaja competitiva.



Mucho más cuando el mismísimo DT le dedica las más amables palabras y destaca su dedicación y su potencial, pies apenas tiene 20 años de edad.



“Estamos encantados con su actitud, con sus ganas de mejorar. Desde la pretemporada vio que tenía una oportunidad y peleó por ella. Se merece estar donde está", dijo el entrenador en rueda de prensa.



¿Y por qué no tiene más regularidad? "Ha jugado algunos minutos, le gustaría jugar más pero es parte del proceso, está aprendiendo mucho de todos los entrenamientos, de todos los grandes compañeros que tiene”, explicó el DT.



Es uno de los más jóvenes de la plantilla y por eso, cuando por lesión de Ian Poveda fue convocado por primera vez a la Selección Colombia de mayores, hubo júbilo en su equipo. Sí, también ahí tiene que hacer la fila, pues no tuvo minutos contra España (1-0) ni Rumania (3-2) pero, si el técnico español tiene razón, le sobra actitud para esperar su momento.



“El otro día cuando fue con la selección fue una de las mejores noticias. Cuando me dijo, ‘Xabi estoy en la convocatoria de la absoluta’ me dio una gran alegría. Una pena que no pudo debutar, pero lo intentamos ayudar para que consiga el debut con la absoluta que se lo merece”, comentó Alonso.



Puerta está en la élite. Le falta tiempo y le sobra paciencia y, evidentemente, actitud para saber esperar la oportunidad. A punto de ser campeón en Alemania, las sensaciones ya son las mejores.