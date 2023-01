Xabi Alonso agilizará adaptación de Puerta: ya tomó una decisión

De volante de marca a volante de marca, de capitán a otro capitán, ese es el perfil que va a encontrar Gustavo Puerta cuando acabe el Sudamericano Sub-20 que se celebra en Colombia y emprenda el viaje a Leverkusen, Alemania para ponerse a tiro para intentar debutar próximamente en la Bundesliga. Puerta, el líder de la Selección Colombia con el brazalete de capitán, encontró un panorama muy positivo en dicho torneo.



Recibió el llamado de Xabi Alonso, estratega del Bayer Leverkusen, y aunque no ha llegado todavía a Alemania, va a llegar pisando fuerte con los recurrentes elogios del técnico español que lo ve como un líder y una apuesta para el futuro. Sin embargo, ese futuro en territorio alemán podría ser uno muy cercano y con una escasa adaptación.

Y es que, un centrocampista como Xabi Alonso espera transmitirle toda su experiencia y su sabiduría en la posición a un juvenil de 19 años de edad como lo es Gustavo Puerta que apenas inicia sus pinitos en el fútbol de Europa cumpliendo así un sueño de cualquier futbolista en el mundo. A Puerta desde Alemania lo destacan de la siguiente manera, “el capitán de la selección colombiana Sub-20, que actualmente se está dando a conocer en el Campeonato Sudamericano, es un jugador box to box por tipo y debería representar una perspectiva de compromiso por el momento. Con el pie derecho, Bayer ahora tiene siete jugadores en el equipo que pueden jugar en el doble seis”, de acuerdo con el medio local, Kicker.



Aunque el Bayer Leverkusen tiene a varios volantes de marca en estos momentos, y seguramente a Gustavo Puerta le tocará llegar primero a convencer y no tendrá el sitio asegurado, se le puede abrir una posibilidad más rápida de lo esperado. Resulta y acontece que uno de los mediocampistas centrales como Charles Aránguiz no tiene su futuro decidido en el cuadro teutón, todo porque renovó su contrato en el 2022 hasta junio de 2023 y ha demostrado señas de querer irse.

Por ahora, Xabi Alonso ha utilizado varios esquemas con tres volantes de marca o dos habitualmente. Ante el Borussia Dortmund, que fue una derrota 0-2 utilizó un tridente con Exequiel Palacios, Nadiem Amiri y Robert Andrich, sin embargo, Palacios y Andrich son los que más alinea semana tras semana. La adaptación del juvenil de 19 años seguramente será lenta, pero Xabi decidió que quiere potencializarlo lo que más pueda, primero enseñándole aspectos de la posición, y segundo, acercándolo al equipo para que ese plan a futuro con el vallecaucano sea mucho más próximo como un fijo en la alineación.



Xabi Alonso ya decidió que sí contará con Gustavo Puerta para la temporada. La posible salida de Charles Aránguiz puede ayudar también a Puerta de acoplarse rápidamente al trabajo del exjugador del Real Madrid y Liverpool, entre otros y por qué no, quedarse con la posición.