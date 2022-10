¡Lo persiguen! Peligra un registro goleador de Falcao en el Mónaco

Radamel Falcao García vive su segunda temporada en el Rayo Vallecano de España. La afición madrileña se animó cuando se confirmó el regreso del atacante samario a la ciudad que lo vio crecer aún más como futbolista en el viejo continente. Jugó en Porto y brilló, siendo Portugal el trampolín inicial para llegar a otros clubes de mayor envergadura como el Atlético de Madrid.

Fueron dos temporadas en el Atlético de Madrid donde estalló su potencia goleadora, y no dejó dudas en ser uno de los mejores atacantes del mundo. De hecho, se cansó de ganar premios y distinciones en LaLiga y en el XI del mundo al lado de Cristiano Ronaldo y Lionel Andrés Messi. La gloria, lo que debe ser lo más importante para un jugador pasó a un segundo plano cuando un equipo con mayor poderío económico lo fichó como lo es el Mónaco de la Ligue 1.



En Francia jugó seis temporadas con el Mónaco interrumpidamente, estuvo dos años, luego fue al Manchester United y al Chelsea para volver al cuadro monegasco en la 2016/17 hasta el 2019. Allá jugó 140 partidos y logró anotar una importante cifra, y no menor de 83 tantos. Como si fuera poco, alcanzó un título liguero, lo cual lo impulsó a jugar la Champions League.



Cuando estuvo en el Mónaco, sufrió una de las lesiones más duras, y a su edad peor. Ligamento cruzado que lo sacó del Mundial. Cuando regresó, dejó de ser el mismo en Inglaterra, pero su cuota goleadora se mantuvo en tierras monegascas. Sus goles estuvieron repartidos en 65 en Ligue 1, 4 en Copa de Francia y Copa de la Liga, y 10 en la Uefa Champions League. Vale recordar que hicieron un gran papel llegando a semifinales eliminando al Manchester City y Borussia Dortmund en octavos y cuartos respectivamente.



Con los 83 goles anotados en su estancia en Mónaco antes de ir al Galatasaray turco, fue fundamental para meterse en los libros de historia del club. Gracias a ellos, estableció una importante marca y se metió en el top 5 de goleadores históricos.



Radamel Falcao García se mantiene como el cuarto goleador histórico del club con esos 83 goles. Estuvo muy cerca del Top 3 que ocupa todavía Christian Dalger con 89 tantos. Pero ahora, un jugador en activo acecha al Top donde todavía está el samario. Wissam Ben Yedder no se cansa de anotar goles. Puso tres en la Ligue 1 el fin de semana, y, además, en la Uefa Europa League marcó un doblete contra el Trabzonspor llegando a 81 anotaciones, a solo dos de igualar al colombiano, y tres de superarlo.



Wissam Ben Yedder manifestó, “es un orgullo y una alegría convertirme en el quinto máximo goleador del club, rodeado de grandes nombres a mi lado. Cuando era pequeño, veía a Shabani Nonda en particular, así como a otros grandes jugadores. Es gracias al trabajo realizado durante algún tiempo que estoy aquí”. Además, referenció al colombiano, “espero seguir marcando para luego superar a Radamel Falcao pero no estoy centrado en ello. Solo tengo que concentrarme en mi juego y dar lo mejor de mí en las tres competiciones. Veremos al final dónde estoy”.



La tabla histórica es la siguiente:

1. Delio Onnis (Italia) – 223 goles



2. Lucien Cossou (Francia) – 114 goles



3. Christian Dalger (Francia) - 89 goles



4. Radamel Falcao García (Colombia) – 83 goles



5. Wissam Ben Yedder (Francia) – 81 goles