¿Por qué la MLS se volvió prioridad para colombianos? Experto analiza

Wilmer Cabrera supo abrirse camino cuando y donde nadie más se atrevió en su momento: fue a Estados Unidos, otra cultura y otra lengua, y se dedicó a hacerse un nombre como entrenador, que lo ha llevado ya por cinco equipos profesionales y la selección Sub 17 del país, nada menos.

Por eso, a la hora de entender cuál es el atractivo que encuentran los futbolistas colombianos al elegir ese país, antes que los tradicionales Brasil o Argentina, es el cartagenero una de las voces más autorizadas. Actualmente está al frente de los Toros de Río Grande Valley, club que es líder en su confederación, en la búsqueda del ascenso.



Y es que esta misma semana la gran noticia ha sido la posible salida de Cristian 'Chicho' Arango y Santiago Moreno al fútbol de ese país, un movimiento que no es nuevo, pues ya hay 20 jugadores nacionales con actividad en Primera (MLS) y Segunda división (USLC) norteamericanas, pero que sí ha ganado mucha fuerza: hoy lo ven como plan A.



¿Qué pasó en el fútbol mundial para que ese destino, que era el elegido para muchos en el retiro, ahora sea visto como un trampolín? ¿Es verdad que es el nuevo Brasil o Argentina como vitrina internacional? Cabrera tiene todas las respuestas:



¿Cuántos colombianos dirige hoy en Toros?



Tengo a Juan David Cabezas (volante central), desahuciado en el Tolima, y el otro es Jhon Sánchez, tumaqueño, extuluá (carrilero derecho). Tengo un mexicano, dos de origen salvadoreño, un cubano, dos colombianos, un uruguayo, tres venezolanos. Es una mezcal total, tengo dos africanos, un asiático y los demás americanos.



¿Por qué ahora van los colombianos al fútbol americano como primera opción?



Siempre ha habido, desde que nació la MLS ha habido colombianos, es más, el primero fue el Pibe Valderrama en el 96, pero además vinieron De Ávila, Pareja, varios. El problema es que antes veían que era una liga de retiro, pero eso cambió con los años. Acá ya no pueden venir jugadores que no estén en buen nivel. Están teniendo problemas con Higuaín, por ejemplo, porque la exigencia es muy alta.



¿Cómo funciona esta MLS 2.0?



Hoy en día la idea es traer jóvenes con desarrollo y proyección, está descubriendo que vender jugadores da dinero y ahora es más un trampolín para exportar a Europa y eso llama la atención con argentinos, paraguayos, uruguayos, que venden jugadores acá para que después vayan a Europa. Esta es una Liga que paga bien y puntual y eso hace que llame mucho la atención para los jugadores, pero ahora los equipos entendieron que pueden hacer parte del negocio de la venta de jugadores y por eso ahora en la MLS y la USL desarrollan al jugador y se suman a esa cadena de beneficios. Eso hace muy atractivo el mercado para los latinoamericanos.



La pandemia afecta a Brasil, Argentina, Colombia, la situación es difícil , el déficit de los clubs es terrible y acá no hay problemas de ningún tipo, no han parado nunca.



Definamos eso de 'desarrollar al jugador'...



Los jugadores que mira la MLS vienen a través de paquetes financieros para apoyar esa inversión. Los clubes reciben esos paquetes pero solo si traen jugadores de 20 o 25 años con proyección, entonces la Liga paga una parte y el club la otra, con la idea de que los jugadores en el futuro puedan ser figuras y puedan ser revendidos a mercados más grandes, como el de Europa.



En los casos que mencionas, si son jugadores jóvenes y su costo es de más de un millón de dólares, la liga aporta el 50 por ciento de ese salario y los dueños hacen la inversión. En el momento de la venta, la Liga toma un porcentaje que se usa para crear más paquetes de esos, la idea es generar dinero para repartir de ese modo entre todos los equipos.



El mercadeo a través de Soccer Untied Marketing, del que yo hice parte, es generar dinero para que se creen programas de inversión y alivios económicos a los clubes, con la idea de que el dueño no ponga todo el dinero de la compra del jugador. Hoy lo habitual es que llegan jugadores de 19, 20 o 21 años para estar aquí dos años, más o menos, y de allí salgan a ligas grandes como Inglaterra, Alemania, España e Italia.



Significa que un Messi, un Falcao o un James, ¿encajarían o no?



Antes la Liga no era tan exigente, fíjese que acaban de echar a Heinze de Atlanta después de 12 partidos y eso no pasaba nunca, no había esa exigencia para ganar, los resultados mandan desde hace dos o tres años.



Esos jugadores tendrían problemas al ser firmados si en la parte médica ven limitaciones físicas. Hoy todo se sabe, cuántos partidos juegan, las lesiones, todo. Eso puede afectarles. Pero si están en buena condición vendrán. Solo que ahora no vienen solo por nombre sino por aporte, este fútbol se ha vuelto muy competitivo, a la altura del fútbol mexicano, son las dos ligas más fuertes de Norteamérica. Acá se compite igual que en México en rendimientos y en pagos... y ellos pagan fuerte.



Estos jugadores experimentados son genios de mercadeo, activan otros negocios y venden mucho, pero se les exige. Hace tres años vino Ibrahimovic y de aquí salió al Milan y con 39 años, porque la exigencia física de la MLS, puedo decirlo, es mayor que la de cualquiera de las ligas de Suramérica, incluyendo a Brasil y Argentina. Acá trajeron a Chicharito pero si no hace goles lo sacaban y ahora es el goleador.



¿Qué es lo que seduce del futbolista colombiano?



El futbolista colombiano se ha ganado el respeto en distintas posiciones. Acá buscan mucho a los centrales, por ser fuertes y rápidos, pero lo que los ha limitado es que no son tan dúctiles con el balón y eso se busca mucho acá. Les falta condición técnica pero les sobra potencia y personalidad, carácter. Eso lo vemos con los centrales de la Selección Colombia, que a veces sufren, hoy en día deben ser los primeros distribuidores de balón. Y es un problema de base, la parte técnica se deja a lo natural y se puede trabajar, el manejo, el pelotazo, en Colomba no se trabaja y en el resto del mundo sí. Ahí nos estamos quedando.



Entre los atacantes, se busca mucho la velocidad, la confianza a la hora de encarar, el desborde. Son rápidos y desequilibrantes. Pero lo negativo es que no tiene buena técnica de definición y no tiran buenos centro. ¿Qué dice eso? Falta escuela. Las academias no enseñan a centrar, llegan acá y hay que empezar, se sacan dos o tres pero el pelotazo va a la tribuna. Al fútbol colombiano le falta trabajo en la base, con el balón, trabajar centros, remates, patear al arco, si no lo hacen con la pierna hábil imagínese con la que no.



El fútbol colombiano a nivel juvenil da resultados muy regulares, pero no falta talento. Es como el café, el peor de todos es el que nos tomamos en Colombia. Vamos a perder la oportunidad de exportar talento por falta de técnica de los jugadores.



¿Hay 'estrellas' colombianas en el fútbol norteamericano hoy?



En estos momentos, en los equipos más grandes, entre las figuras están en Atuesta, a quien le ha ido bien, es un chico reconocido a nivel nacional, lo consideran uno de los mejores volantes centrales por como pasa la pelota, porque genera juego, es uno de los mejores pasadores. Yeimar Gómez es un portento físico y le ha ido muy bien. A Yimmi le ha ido bien en Portland, aunque Diego es un ídolo, el capitán, claro que ya lleva 8 años.



Si se adaptan los jugadores acá pueden tener oportunidad: hay que adaptarse, saber cómo es el idioma, hay que aprender inglés sí o sí, hay que adaptarse a la comida y al estilo del fútbol de acá. Para triunfar, en el fútbol y en la vida, hay que adaptarse a la cultura local, al ambiente de trabajo. Hay que dejar a Colombia en Colombia, el futbolista a donde va tiene que ser orgulloso de ser quien es, pero tiene que dejar al país en el país y acomodarse a la vida del país al que va.



Si vienen y tienen mucho frío, o sufren por el entrenamiento de una sola jornada, no pasará nada. Ayuda que vengan jóvenes y también que no vengan solos, uno intenta que haya uno de la misma procedencia, buscan que uno le ayude al otro para apoyarse, a acompañarse en el proceso. Yo lo hago con Juan David que es quien le ayuda a John, es su referencia, se ayudan.



¿Es Estados Unidos el nuevo Brasil o Argentina en términos de vitrina?



Absolutamente. Así es. En Colombia solo conocemos Argentina o Brasil, como mucho México, pero es porque no conocemos el idioma. Y ojo que, después de México, esta es la segunda liga más fuerte no por nivel, pero sí e n cuanto a nivel económico y exigencia física y atlético. La calidad no será mejor que en Suramérica, pero aquí no hay duda la exigencia.

Listado completo de colombianos en Estados Unidos







Yimmi Chará (Delantero, Portland Timbers),

Eduard Atuesta (Medio, LAFC),

Yeimar Gómez (Defensa, Seattle Sounders),

Eddie Segura (Defensa, LAFC),

Michael Barrios (Delantero, Colorado Rapids),

Cristian Dájome (Delantero, Vancouver Whitecaps),

Andrés Ricaurte (Medio, FC Dallas),

Déiber Caicedo (Delantero, Vancouver Whitecaps),

Darwin Quintero (Delantero, Houston Dynamo),

Jesús Murillo (Defensa, LAFC),

Luis Caicedo (Medio, New England Revolution),

Jhohan Romaña (Defensa, Austin FC),

Fredy Montero (Delantero, Seattle Sounders),

Jáder Obrian (Delantero, FC Dallas),

Andrés Reyes (Defensa, NY Red Bulls),

Jimmy Medranda (Defensa, Seattle Sounders),

Dairon Asprilla (Delantero, Portland Timbers),

Christian Mafia (Defensa, New England Revolution),

Diego Chará (Medio, Portland Timbers),

Carlos Terán (Defensa, Chicago Fire)