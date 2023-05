Wilmar Barrios y Mateo Cassierra, campeones en Liga de Rusia con Zenit

El Zenit San Petersburgo se proclamó campeón de la liga rusa por quinta temporada consecutiva al derrotar en su estadio al Spartak Moscú del español Guillermo Abascal (3-2).



El equipo patrocinado por Gazprom se alzó con el título a falta de cuatro jornadas para el final del campeonato al sumar 64 puntos, mientras el segundo clasificado, el CSKA, tiene 51 puntos en su haber.

El Zenit, que no puede disputar competiciones europeas debido a la campaña militar rusa en Ucrania, ha logrado los cinco títulos con el ruso Serguéi Semak en el banquillo, al que sus jugadores mantearon al final del encuentro.



El gran protagonista de la temporada en el Zenit ha sido el exbarcelonista Malcom, quien no sólo es el mejor jugador de Rusia, sino también el máximo goleador de la liga con 22 tantos, cuatro de ellos anotados de golpe en la anterior jornada.



El delantero ruso Iván Serguéyev marcó el gol de la victoria en el minuto 91 cuando la parroquia local pensaba que se retrasaría el alirón una semana más. El Zenit inauguró el marcador por medio del brasileño Claudinho en el minuto 13, el Spartak empató en el 33 gracias a Keita y los locales volvieron a adelantarse en el 33 con el tanto de Mostovói.



El Spartak logró empatar desde el punto de penalti a falta de cinco minutos para el pitido final, pena máxima transformada por el holandés Promes, quien se convirtió con 86 goles en el legionario con más tantos en la historia del club moscovita.



La inesperada derrota en su feudo del Rostov de Valeri Karpin el sábado ante el modesto Fakel allanó el camino para que el equipo de la antigua capital imperial lograra un nuevo título.



Según la prensa, ante la imposibilidad de disputar competiciones europeas Malcom y Claudinho podrían abandonar el equipo al final de temporada, aunque ambos tienen contrato y el Zenit exige unos 40 millones de euros en el caso del primero.



Recientemente, el presidente ruso, Vladímir Putin, les concedió a ambos la ciudadanía rusa, aunque no está claro que estén dispuestos a defender la camiseta del equipo eslavo. Al igual que los clubes, la selección rusa también ha sido excluida del pasado Mundial de Catar y de la fase de clasificación para la Eurocopa de Alemania.



EFE