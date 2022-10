Willer Ditta feliz en Newell’s y se confesó: ¿A qué defensor sigue?

Para nadie es un secreto que Argentina es un buen país para desarrollarse en el fútbol sudamericano y un gran paso en la carrera de cualquier jugador. El país argentino puede ser un trampolín para estar en la mirada de clubes grandes en Europa y robarse la atención de las grandes ligas.

Willer Ditta viene de ser una de las figuras del Newell’s Old Boys en el regreso de Sebastián Villa en Boca Juniors, los leprosos vencieron al cuadro Xeneize de Frank Fabra y Villa con un marcador de 2-0 y Ditta fue protagonista con un gol. El ex Junior de Barranquilla es muy querido en la plantilla del cuadro rosarino, y como si fuera poco, es uno de los referentes para los hinchas.



Afortunadamente, Willer Ditta se ha mantenido en la cúspide del fútbol argentino y en la plantilla de Newell’s Old Boys. En su paso por el cuadro rosarino, ha podido disputar 39 partidos y ha anotado tres tantos consolidándose en el plantel y con la regularidad deseada. ¿Y por qué no seguir por ese nivel para estar en la órbita de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia? Es uno de los líderes de la institución argentina y no es fácil ganarse a la hinchada de un conjunto tan grande como Newell’s.



Su carácter y su liderazgo en la parte de atrás lo consolidan. Sin duda alguna, Willer Ditta quiere quedarse en Argentina, ese es su anhelo y su objetivo. Ditta habló en Blog Deportivo de Blu Radio sobre su actualidad y su referente en la zaga defensiva. Dice que le gusta verlo, seguirle sus pasos y aprende mucho de él. No podía ser nadie más ni nada menos que, “Sergio Ramos ha sido mi ídolo durante mucho tiempo, ya que veo muchos videos de él. También he tenido compañeros que han sido grandes cabeceadores, trato siempre aprender un poco, mi modelo a seguir, más grande, es Sergio Ramos que sin duda es un animal cabeceando”.



Para un defensor central como Willer Ditta que como referenció anteriormente le gusta mucho ir al frente y cabecear, mantuvo que sí entrenan los balones parados, “hay un entrenamiento que es muy específico, la pelota quieta, acá en los entrenamientos trata uno de ir perfeccionando, de ir aprendiendo y viendo cada movimiento, entonces creo que es eso, el entrenamiento hace al jugador, yo creo que el estar entrenando ha ayudado a que mejore esa técnica”.



Referenció lo que vive en estos momentos en Rosario, “es muy difícil, es una ciudad muy pasional, que si vas a algún lugar hay gente del otro equipo o hay gente de Newell’s entonces hay mucha rivalidad. Es un ligar donde los hinchas de Newell’s vive el fútbol de una manera extraordinaria, entonces por ahí es algo complicado, pero sin duda es algo que te contagia, que te transporta, que te motiva. Siempre está el calor del hincha que te está motivando, además la manera que se llenan las canchas acá es una cosa increíble entonces eso te motiva mucho y yo creo que es plus extra que por ahí te hace jugar los partidos de una manera muy eufórica y se siente, se siente esa energía positiva, esa energía bonita que dentro de la cancha solamente queda recibir y hacer las cosas bien”.



Sobre lo que ha aprendido en Argentina, “yo creo que uno de los propósitos míos siempre ha sido ir evolucionando, precisamente, veniar acá a Argentina a este fútbol competitivo me ha hecho crecer, me ha hecho madurar mucho más. Estoy esforzándome, viviendo el presente, trabajando muy fuerte para conseguir objetivos personales también, y dentro de eso está poder tener un llamado a la Selección Colombia. Independientemente que suceda más adelante o no, yo estoy preparándome, trabajando fuerte con la ilusión de estar”.



Por último, mantuvo su deseo de quedarse, “una vez se oficialice la compra, mi pensamiento está en Newell’s sin duda porque automáticamente renovaría tres años, entonces pensar en que nos podemos meter a un torneo internacional que va a ser muy importante. Yo tengo mucho deseo de quedarme, de continuar acá porque me siento muy bien, mi familia está muy bien, estoy contento, estoy tranquilo. Creo que estoy en un momento muy bonito para poder quedarme y jugar un torneo internacional que para mí y para mis compañeros va a ser importante”.