México seduce a otro futbolista colombiano: hay respuesta contundente

El delantero Julián Quiñones fue protagonista hace unas semanas luego de que aceptara jugar para la Selección de México y rechazar a Colombia de Néstor Lorenzo, logrando terminar así a la polémica sobre cuál nación iba a representar.

Tras terminar ese dilema, Julián Quiñones ya se puso la camiseta de México y de momento, está con el seleccionado de Jaime Lozano en la gira de amistosos en esta fecha FIFA, pero solamente está entrenando como método de acople para el jugador y que decidió el cuerpo técnico para una futura convocatoria oficial del delantero.



Sin embargo, Colombia tiene otra polémica parecida a la de Julián Quiñones y desde México han vinculado al defensor Willer Ditta, quien llegó a Cruz Azul recientemente y ante no ser tenido en cuenta aún por el seleccionado colombiano, le han propuesto que también se una a el ‘Tri’.



Pese a ello, Ditta fue claro en sus deseos y en conferencia de prensa aseguró que su mente está en algún momento llegar a la Selección Colombia, por lo que no tiene como prioridad otra nación diferente a la de Néstor Lorenzo.



“Mi pensamiento ahora mismo está en tener una posibilidad con la Selección de Colombia. Me he venido preparando desde hace mucho tiempo para poder tener un llamado. No se ha dado ahora, pero me toca seguir trabajando, con la esperanza e ilusión de seguir mejorando y crecer futbolísticamente. Primero aportar a Cruz Azul y después ver si se da el llamado con Colombia”, referenció Willer Ditta.



Por ahora, Ditta seguirá esperando una oportunidad con Colombia y mientras sigue trabajando para cumplir su sueño, el defensa espera seguir teniendo continuidad con Cruz Azul. Actualmente, cinco partidos ha jugado el jugador, siendo todos de titular.