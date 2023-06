Willer Ditta aterrizaría en Liga MX: tendría compañeros colombianos

Cruz Azul no baja la guardia y sigue reforzando su plantilla. Después de oficializar al delantero Diber Cambindo y con el fichaje de Kevin Castaño casi listo, se conoció que van por otro colombiano. Se trata del defensor central Willer Ditta, quien ha tenido una destacada temporada en el fútbol argentino con Newell's Old Boys.



Según informó la prensa mexicana, Cruz Azul habría ofertado 2.5 millones de dólares por el jugador de 26 años y estaría cerca de cerrar el negocio con Newell's que había pedido 3.5 millones inicialmente. De momento, no hay nada confirmado por parte de los clubes pero la transferencia podría cerrarse en las próximas horas.



El mismo presidente de Cruz Azul, Víctor Velázquez, manifestó este jueves que el negocio por Ditta está en marcha y se mostró confiado con vincularlo al club: "Siguen en negociaciones y van avanzadas. Esperamos en estos días tener el equipo completo y que se adapte pronto al fútbol mexicano".