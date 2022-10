Junior y Colombia son pasado: 'quiero quedarme a defender a Newell's'

Newell's Old Boys fue un renacer para Willer Ditta, una salida necesaria en un momento crítico en Atlético Junior y una oportunidad que ahora quiere aprovechar sin mirar hacia atrás.

El defensor fue clave en la victoria de su equipo, con un gol en la victoria 2-0 contra Boca Juniors de la que aún ahora se sigue hablando.



“El equipo tuvo empuje y mucho sacrificio, nunca se cayó, nos expulsaron un jugador injustamente y logramos este resultado por la unión y el esfuerzo de todo el equipo”, dijo el colombiano sobre ese partido de ensueño, que sin embargo no supone una escalada en la tabla (puesto 10) o la disputa del título en Argentina.



Aún así, lo que está viviendo no lo camba por nada: “Muy bonito esto, marcar acá en el Coloso es algo inexplicable, siempre significa algo muy bonito, más para mí porque no marco siempre. También para mi familia que estaba acá, la que está lejos de mí, mi mamá. Es emotivo”, añadió.

"Estoy muy contento acá. Espero que Newell's pueda hacer uso de la opción de compra. Estoy muy feliz y quiero quedarme a defender estos colores".



Willer Ditta post victoria ante Boca 🗣️💬🇨🇴4️⃣ pic.twitter.com/bJQ1Y32UOa — PlanetaNewells.com (@PlanetaNewells) October 16, 2022

Por eso ahora quiere mantenerse afuera, lejos no solo de Junior, donde recibió críticas implacables, sino del fútbol colombiano.



Se sabe que el club argentino invertiría los 700.000 dólares de la opción que se firmó cuando se lo llevó gratis a préstamo desde el Junior, equipo que conservó el 30 por ciento de los derechos en transferencias futuras.