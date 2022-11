Willer Ditta se consolida: gran reconocimiento en Latinoamérica

Las buenas noticias no paran en Newell’s, y menos en uno de sus pilares defensivos como lo es el colombiano ex Junior de Barranquilla, Willer Ditta. El defensor se ha logrado consolidar en el esquema de Gustavo Tognarelli y ahora, espera hacer lo mismo con Gabriel Heinze, quien revelará a Tognarelli en el banquillo. Ditta ha expresado su anhelo de quedarse en el cuadro rosarino, aunque ya empiezan a sonar nombres de clubes históricos en Argentina.

Hace unos días, apareció el gran rumor de que Boca Juniors estaría detrás de Willer Ditta. Claro, cualquier jugador desearía aportarle en la historia a los Xeneizes y la decisión de Ditta podría cambiar en próximos meses poniendo rumbo al actual campeón de Argentina. Tal vez el ex Junior de Barranquilla no habría dimensionado todo esto cuando apenas estaba empezando su carrera deportiva.



Ahora, Willer Ditta se ha consolidado como uno de los mejores defensores centrales en el fútbol de Argentina, dejando en octubre dos goles y una seguridad defensiva innegable que ha llamado la atención de muchos. Sin embargo, no son solo clubes los que han puesto los ojos en el defensor barranquillero, pues Ditta se ha logrado inmiscuir en un listado y un reconocimiento importante en las competiciones de Latinoamérica.



Newell’s Old Boys ya decidió pagar la opción de compra quedándose con el 80% de su ficha por 700 mil dólares al Junior de Barranquilla. Willer Ditta ha sumado 39 partidos como titular, un total de 3,394 minutos disputados, de acuerdo con Transfermarkt. Ditta fue vital en octubre anotando dos goles, y uno al Boca Juniors en un encuentro fundamental que los Xeneizes no podían ceder unidades y terminaron perdiendo.



Según Sofascore, Willer Ditta terminó octubre con una puntuación de 7,60, poniendo su nombre en el onceno ideal de Latinoamérica en donde solo hay un jugador europeo como lo es André-Pierre Gignac de Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ditta comparte defensa en una línea de tres con Gustavo Gómez, Santiago García. El mediocampo con Horacio Calcaterra, Rodrigo Garro, Franco Cristaldo y Giorgian De Arrascaeta. En la delantera, Carlos De Pena, Sebastián Sosa y adelante, la figura con un puntaje de 8,25, André-Pierre Gignac.