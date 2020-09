Wbeymar Angulo: el jugador colombiano que entró en la historia europea

Martes 8 de septiembre de 2020. Mientras Cristiano Ronaldo se convertía en el segundo futbolista de la historia en superar la barrera de los 100 goles a nivel de selecciones (llegó a 101), en Europa entró en la historia también, el mismo día, en el Viejo Continente.



Wbeymar Angulo anotó gol en el triunfo de Armenia 2-0 sobre Estonia, convirtiéndose en el tercer futbolista cafetero en marcar con un seleccionado europeo. Alex Frigerio Payán -en la década de los treinta- y Johan Vonlanthen -Eurocopa 2004-, fueron los otros colombianos en anotar jugando para Suiza.



Luego de cinco años jugando en el Gandzasar Kapan FC, en donde ha sumado 144 partidos (4 de ellos en Europa League), Angulo tuvo la oportunidad de nacionalizarse hace poco y recibió su primer llamado a la selección de Armenia, gracias al entrenador español Joaquín Caparros, quien lo citó para los dos primeros juegos de la Uefa Nations League, debutando frente a Macedonia y luego anotando gol contra Estonia.



Feliz por sus 180 minutos como armenio, el chocoano habló con FUTBOLRED sobre su logro, su historia y lo que ha sido su carrera futbolística.



“Primero quiero que cuentes que yo no soy de Quibdó, porque así decían en la transmisión según me contó mi familia; yo nací en Joví, un corregimiento de Nuquí, en el Chocó”, fue el pedido del volante de primera línea, que nació hace 28 años -8 de marzo de 1992-.



Angulo Mosquera recordó rápidamente su paso por el fútbol colombiano, en el que no tuvo mucho suceso, jugó poco y ni la norma del Sub-20 le ayudó a sumar minutos. “Inicié en Patriotas, luego pasé a Bogotá FC; luego pasé al Huila, estuve en las inferiores de Nacional y allí me prestaron a Alianza Petrolera: allá logré el ascenso, pero jugaba poco porque estaban jugadores como Rafael Carrascal”, mencionó Wbeymar.



Wbeymar Angulo con Armenia Foto: Tomada de Twitter: @OfficialArmFF

Con 21 años, decidió irse a jugar al. Pasó al Murciélagos FC de la Tercera División de México, en donde adquirió experiencia y entabló una amistad con un macedonio, quien le ayudó para partir a Armenia, en donde juega desde 2015.



En el momento de su gol, Angulo recordó a su madre, Consuelo, a su padre, José de Jesús, y a sus tres hermanas: Kenia, Cindy y Georgina; así como se emocionó por el orgullo que debía estar sintiendo su hija, Valeria, de 7 años. “Desde niño, mi mamá siempre me compraba balones, ella me apoyó bastante. Me dijo que estudiara y terminé el bachillerato; pero también me dijo que persiguiera mis sueños y hoy dan frutos los esfuerzos de ella y los sacrificios que he hecho”, recordó Wbeymar, quien a los 8 años salió de su pueblo para buscar sus sueños.



Angulo escucha a Joaquín Caparros. Foto: Tomada de Twitter: @OfficialArmFF

Llegó a Armenia y solo hablaba español. Ahora, maneja el inglés, el armenio y el portugués; también entiende y habla algo de ruso y serbio, todo debido al roce con sus compañeros extranjeros.



“En Armenia la vida es tranquila, son respetuosos, muy estrictos en su forma de vida, respetan mucho. Aquí he hecho un nombre, y el entrenador Caparros me dio su confianza. Es un excelente técnico, he aprendido mucho, transmite cosas muy importantes para mejorar y trabaja muy bien”, aseguró Angulo, quien tiene buena pegada de media distancia.



Juan Pablo Arévalo López

Periodista de Futbolred

En Twitter: @ArevaloJuanP