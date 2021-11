¡Imperdible show de Sinisterra! Gol y asistencia... con copia a Rueda

Luis Sinisterra es uno de esos extremos que combina todo lo que pide un entrenador: tiene velocidad, pase y gol.

No es vano es el suplente de Luis Díaz en la Selección Colombia... y no por alguna razón justificable se perdió la última convocatoria para las Eliminatorias a Catar 2022, en la que el equipo no logró anotar, por quinto juego consecutivo.



Y si hacía falta algún mensaje al técnico Reinaldo Rueda, lo envió el propio atacante del Feyenoord este domingo.



Primero se batió con sus marcadores y encontró un espacio para celebrar el 2-0 parcial contra Zwolle, en el fútbol de Páises Bajos. Así fue el tanto, a los 9 minutos:

Para rematar, se apuntó un lujo en la asistencia para Linssen a los 31 minutos:

LA PELOTA QUE PONES SEN(M)ESSI



El duelo terminaría con un cómodo 4-0 para Feyenoord... y en el ambiente quedó un mensaje para Colombia: ¡no hay que morirse de hambre con la nevera llena, no hay que dejar fuera a Sinisterra de una concentración, no hay excusas!