¡Apareció como fantasma! Vea golazo de Luis Díaz que salva a Liverpool

No Díaz, No party. No importa cuándo lo leas. No importa si juega de rojo o de morado. Es necesario, felizmente, para Jürguen Klopp-

Ahora lo saben en la UEFA Europa League, en al que fue vital para pasar de una derrota sorpresiva por 1-0 contra e modesto Lask, a una felicidad.



Después de provocar el penalti para el empate parcial de Núñez, el colombiano acompañó una salida desde el medio campo y apareció a la espalda de un central que nunca lo vio, hasta que sacó la pelota del arco.

De cabeza, letal y preciso, así definió el buen Díaz: