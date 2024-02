Solís y el duro adiós a Nacional: 'difícil cortarse las alas tú mismo'

Girona es el escolta de Real Madrid en LaLiga, el que lo tiene a solo 2 puntos y en toda la temporada no se ha dejado sacar ventaja. Y en ese equipo revelación juega el colombiano Jhon Solís, un joven talento de la cantera de Atlético Nacional, a quien, curiosamente, le tocó luchar para aceptar esa oferta internacional a los 19 años.

El mediocampista, quien brilló al mando de Amaral, recibió una oferta de España a los 18 años y tuvo que presionar al club para aceptarla, según reveló en charla con Conexión de Win Sports.



"Fueron días difíciles para mí, Entiendo al hincha porque me gané el cariño de la gente, pero es difícil decir que no, difícil cortarse las alas tú mismo cuando vienen estas oportunidades. Los directivos también, aunque quedamos muy bien al final. Es difícil decirle que no a estas oportunidades, entiendo las opiniones divididas pero hay que tener personalidad para decidir", explicó.



A pesar de ser tan joven, ya sabe lo que es lidiar con la incomodidad de aquellos que antes le profesaban su cariño en los estadios: "desde los 14 años viví estas experiencias, fue complicado, pero a estas oportunidades, si te las ganas a pulso, decir que no es complicado".



Lo que ya ganó en España, evidentemente, fue confianza: "Mi fuerte es ir adelante cuando se debe, recuperar y aprovechar espacios con la zancada y el juego reducido, siempre me gustó divertirme en los entrenamientos, me gusta cumplir y defender, pero voy buscando espacios hacia adelante, con gambeta o con la creatividad del momento", reveló.



Y ojo a lo que dijo sobre su ausencia en la Selección Colombia Sub-23, que sin duda lo extrañó en la reciente cita en Venezuela en la que se firmó una pésima presentación: "Siempre quise ir al Preolímpico pero en Girona decidieron que no, la responsabilidad no era mía, estuve muy pendiente".



¿Lorenzo lo tiene en el radar de la selección mayor" "El fisioterapeuta me ha preguntado cómo voy, hasta ahí ha sido el contacto por ahora", contó.