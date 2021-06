Incómodo momento de periodista peruana en un show de TV colombiano

La Selección Colombia enfrenta este jueves a Perú por la fecha 7 de las Eliminatorias a Catar 2022, un duelo clave para ambos de cara a la clasificación.

Por eso ha sido común ver en los programas deportivos a periodistas peruanos informando los detalles de su equipo y dando información sobre el juego en Lima.



Precisamente en uno de esos espacios, la periodista Camila Zuluaga pasó un momento incómodo, como lo dejó claro en sus redes sociales.



Desde la sede del equipo local, dio un informe completo de la actualidad del equipo de Ricardo Gareca al programa Saque Largo y explicó que mientras en Colombia se debate todavía la ausencia de James Rodríguez, en Perú el clima previo es muy tranquilo y no hay mucho tiempo para referirse al jugador del Everton.



Zapata aparece con su rostro cubierto por el tapabocas, como corresponde a las normas sanitarias locales, y en más de una ocasión se le pide desde Bogotá que muestre su cara, una actitud que a ella evidentemente le molestó.



Este fue uno de los momentos en los que insistieron en la petición:

“Acá en Perú, poco se habló de la ausencia de James. El grupo está unido, fuerte”, @zapccamila, periodista en Lima#SaqueLargoWIN pic.twitter.com/IJ0MzCgEbF — Saque Largo🏡👍 (@SaqueLargoWin) June 1, 2021

La periodista se sintió tan incómoda que lo publicó en sus redes sociales: "Las mujeres que nos abrimos paso en espacios dominados por hombres trabajamos intensamente. El camino es duro. Los colegas no se disculpan cuando cometen errores ligados al machismo. Lo normalizan. Ayer no teníamos confianza. Escribo para que más compañeras no pasen por lo mismo", escribió.





Las mujeres que nos abrimos paso en espacios dominados por hombres trabajamos intensamente. El camino es duro. Los colegas no se disculpan cuando cometen errores ligados al machismo. Lo normalizan. Ayer no teníamos confianza. Escribo para que más compañeras no pasen por lo mismo. https://t.co/LU5zlzqr63 — Camila Zapata Castillo (@zapccamila) June 2, 2021

El comentario recibió más de 2.000 Me gusta y cientos de comentarios, la mayoría ofreciéndole disculpas por el mal momento que pasó.



Zapata apareció en otros espacios del mismo canal después, informando sobre la actualidad de la Selección de Perú: