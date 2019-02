Homenaje a Falcao, 'rey de Europa League': el futuro puede esperar

El rey de Europa League. Así lo llaman en un sentido homenaje, que recuerda sus definitivos e inolvidables goles, en un torneo que ganó dos veces, una con Porto en 2011 y otra con Atlético en 2012, lo que le permitió ganar además una Supercopa de Europa con Atlético, en 2012.

Siempre que jugó finales las ganó y fue figura.



"No está mal, fueron 2 años y medio que jugué Europa League y gané dos. Fueron 2 años consecutivos y fueron inolvidables las dos ocasiones", dijo en Making of a legend.



"Marcar en una final es súper especial. Es el partido definitivo, la mayoría de las personas están atentas y hacer un gol es algo que cualquiera soñaría. No muchos tiene la oportunidad de hacerlo y yo puede hacerlo en estas finales y en la Supercopa de Europa contra Chelsea. En ese sentido he sido bendecido", recordó.





Mirando hacia atrás, el colombiano habló de su país: "Ha cambiado la vida, obviamente se extrañan las raíces, hay costumbres a las que uno sigue muy identificado: como la comida, los amigos; pero ya llevo tanto tiempo afuera que puedo vivir sin estar en Colombia".



¿De dónde viene su apodo? "El Tigre fue cuando estaba en River, en las inferiores. Un compañero, Gonzalo Ludueña, me dijo después de un partido: 'fuiste un tigre, el tigre de la cancha'. Ahí todos empezaron a decirme así y quedé. Yo me dejé porque era un buen apodo".



Del futuro, en cambio, no dio una sola pista: "En este momento hay que ir año a año, temporada a temporada, preparándose de esta manera y pensando en el día a día; después en el largo plazo se verá".