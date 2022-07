Nostálgica despedida de David Ospina a Napoli: sabe que lo deja atrás

David Ospina jugó sus cartas y ahora es arquero del Al-Nassr de Arabia Saudí, liga exótica en la que espera mantener la regularidad que le asegure su cupo, hasta ahora indiscutible, en la Selección Colombia.

Fueron cuatro años en el Napoli, con un título de Copa Italia (2019/2020) y una entrañable relación con sus compañeros y los empleados del club, que le profesaron siempre admiración y respeto. Con la directiva la relación no fue tan fluida, pues el jugador rechazó varias ofertas de renovación, lo que habla de la intención del club de retenerlo.



Pero ya el juego es el que es y Ospina está listo para otra aventura, lo que no significa que sienta algo de nostalgia ahora que deja Italia: "Desgraciadamente, ha llegado el momento de despedirme y agradecer después de recibir tanto cariño y calidez de la gente durante cuatro años en Nápoles, siempre he tratado de corresponder dando lo mejor de mí para obtener excelentes resultados", dijo en sus redes sociales.





Napoli ha perdido un arquero pero ha ganado un hincha: "Doy las gracias a mis compañeros, al cuerpo técnico, a los clubes y sobre todo a la afición que siempre me ha apoyado. Un abrazo #FORZANAPOLISEMPRE".



Otra historia se escribirá en la exótica Arabia Saudí, una aventura que, ojalá, salga como él espera.