¿Buscando un delantero mundialista gratis? Veterano pide pista en FPC

Pasó por Atlético Nacional, Cagliari, Roma, Watford, Panathinaikos, Sagan Tosu y V-Varen Nagasaki en Japón y está libre y gratis. ¿Le interesa?

Por si le faltaran argumentos estuvo en la inolvidable Copa Mundo de Brasil 2014 con José Pekerman y la generación dorada que logró la mejor figuración de Colombia en la historia de los Mundiales.



La noticia es que está libre, que tiene 33 años y que podría entrar a reforzar la nómina de veteranos que regresan al país y dan resultado, como ya ha pasado con Carlos Darwin Quintero, Hugo Rodallega y más en la actual edición de la Liga Betplay.



Se llama Víctor Ibarbo y hace 7 meses que está en Colombia, tratando de encontrar equipo después de recuperarse de una complicada lesión, como reveló en charla con Win Sports.



“En marzo de 2022 tuve una lesión fuerte, una sutura de menisco que me obligó a venir a recuperarme en Colombia para estar cerca de mi familia”, dijo el atacante, que por estos días entrena con Águilas Doradas.





☀☕ ¡Estamos hablando con Víctor Ibarbo sobre su presente que es agente libre y lo que viene para él en su carrera!#PrimerToque pic.twitter.com/nyumgNq0pl — Win Sports TV (@WinSportsTV) May 24, 2023



“Terminé contrato, llegamos a un acuerdo con Nagasaki para venir a recuperarme acá. Ahora estoy libre esperando jugar porque quiero seguir jugando, he hablado con varios equipos, pero no hay nada concretó todavía”, añadió.



“Quiero jugar acá porque acá está mi familia, mis hijos están creciendo y también sería chévere terminar en Colombia los poquitos años que me quedan”, concluyó Ibarbo, una de esas apuestas que bien podría hacer un club con necesidad de experiencia en sus filas.