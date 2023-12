¿Llegará a Liga BetPlay? Víctor Cantillo no continuaría en Corinthians

El defensor colombiano Víctor Cantillo no tiene asegurada su continuidad en Corinthians y el panorama es complicado, pues tendría que buscar club en caso de que decidan no renovarle el contrato.

Su bajo nivel y poca participación en Corinthians, hizo que las directivas del conjunto brasileño estén planeando no extender el vínculo y dejarían que Cantillo se vaya como agente libre.



La información la dio a conocer el medio brasileño, ‘Globo Esporte’, que aseguró que Corinthians ya le informó al colombiano que no contará para 2024 con sus servicios.



“El Corinthians informó a Cantillo, Renato Augusto, Giuliano y al defensa Gil, que no renovarán su contrato con el ‘Timao’. Los contratos de los cuatro terminarán el 31 de diciembre y son libres de buscar otro club”, mencionó ‘Globo Esporte’.



Por ahora, Víctor Cantillo deberá esperar a terminar su contrato con Corinthians y tendrá que mirar opciones para seguir su carrera deportiva, aunque sin duda, sería un gran refuerzo en caso que decida volver al fútbol colombiano.



Desde la llegada de Víctor Cantillo a Corinthians en el año 2020, el defensor disputó 116 partidos, logrando anotar dos goles, pero en la temporada del Brasileirao que acaba de terminar, apenas jugó seis partidos, siendo en dos ocasiones inicialista.