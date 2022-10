¡Golazo de James Rodríguez! sígalo en Olympiacos vs PAOK EN VIVO

Olympiacos recibe a PAOK por la Superliga de Grecia, con la necesidad de ganar para pegarse a la punta de la tabla, en la que es cuarto.

FINAL DEL PRIMER TIEMPO. Olympiacos 1- PAOK 1. James se destaca en la primera parte y su equipo lo rodea cada vez mejor; el infortunio del autogol hizo que las cosas se vieran peor pero nunca nadie bajó los brazos



Minuto 41- Buena reacción del arquero Kotarski en una rápida salida de Olympiacos por derecha: a tiempo cortó el centro



Minuto 40- Doble opción de Olympiacos para el segundo: remate de James desde afuera que rechaza el arquero y Rodrigues de media volea la manda por arriba



Minuto 38- Ahora solo hay humo en el campo, todo cortesía de un colombiano



Minuto 36- Estalla de júbilo el estadio y se encienden las bengalas en as tribunas..



Minuto 35_ ¡Gooooooollllll de Olympiacos!!! ¡Gooooooolllll de James Rodríguez!!!! Ataca la pelota el colombiano en un centro exquisito de Reabiuk y de cabeza se estrena como anotador en Grecia



Minuto 34- Otro centro espectacular de James a la cabeza de Rodrigues pero acaba cometiendo falta el atacante contra el portero en el cabezazo



Minuto 32- Sale a nada el arquero de PAOK y se lo pierde increíblemente Reabciuk de frente al arco



Minuto 30- Buen cobro de James en el tiro de esquina pero sus compañeros no lo aprovechan y en el rebote va la pelota mansamente a manos del arquero Kotarski



Minuto 29-Ahora es James el que comete la falta y se disculpa hasta con el juez



Minuto 26- Otra falta a James, esta más buscada... enfurece su marcador



Minuto 23- Nueva aproximación del local con Rodrigues para forzar el tiro de esquina; no encaja mal el gol en contra y va por la igualdad



Minuto 21- Hermoso pase al espacio de James pero no logra superar el mano a mano su compañero Rodrigues



Minuto 15- Riesgosa salida del arquero Tzolakis de Olympiacos, pero necesaria ante la pasividad en el regreso de su zaga



Minuto 13- Durísima entrada contra James, que pide el tiro libre pero lo interceptan en zaga y no logra hacer daño



Minuto 8- ¡Goooooollll de PAOK!!! Infortunio de Olympiacos en el autogol, Papastathopoulos intenta despejar y la mete en su arco



Minuto 7- Vuelve a la carga PAOK, taco y centro evacuado al tiro de esquina



Minuto 5- Falta contra el colombiano, que pronto sale de la banda e interioriza su juego



Minuto 3- James empieza a pedir la pelota para proyectar el ataque



Minuto 1- Primer remate de PAOK al arco local, por fortuna desviado



RUEDA LA PELOTA



12:02 p.m. Terminan actos protocolarios y ya solo falta en pitazo..



¡Todo listo para la acción en el Estadio Georgios Karaiskakis!





La primera novedad en el esquema del técnico Míchel es un cambio al módulo 4-3-3, en el que James Rodríguez aparece en una novedosa posición de extremo por derecha.



Así va Olympiacos:

