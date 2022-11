Hay fútbol del bueno en la semana: agéndese con los partidos decisivos

Esta semana se disputará la última fecha de Champions League y otras competencias en europeas, que definirán clasificados a octavos de final. Frankfurt, Marsella y Tottenham jugarán una fecha de infarto, en la que definirán los clasificados por su grupo. Será un imperdible duelo entre el equipo de Luis Suárez y Dávinson Sánchez.



Prográmese desde ya con los partidos en los que tendrán acción los jugadores colombianos.

Martes, 1 de noviembre



12:45 pm - Champions League - Fecha 6

Bayer Leverkusen vs Brujas (Éder Álvarez Balanta)

Porto (Matheus Uribe) vs Atlético de Madrid



2:00 pm - Brasileiro

Paranaense (Nicolás Hernández/Luis M. Orejuela) vs Goias



3:00 pm - Champions League - Fecha 6

Sporting Lisboa vs Frankfurt (Rafael S. Borré)

Marsella (Luis Suárez) vs Tottenham (Dávinson Sánchez)

Rangers (Alfredo Morelos) vs Ajax

Viktoria Plzen (Jhon Mosquera) vs FC Barcelona

Liverpool (Luis Díaz, lesionado) vs Napoli



7:30 pm - Brasileirao

Sao Paulo (Andrés Colorado) vs Mineiro

Palmeiras (Eduard Atuesta) vs Fortaleza

Flamengo vs Corinthians (Víctor Cantillo)





Miércoles, 2 de noviembre



3:00 pm - Champions League - Fecha 6

Juventus (Juan G. Cuadrado) vs PSG



8:00 pm - Final de Copa Betplay

Millonarios vs Junior





Jueves, 3 de noviembre



3:00 pm - Conference League - Fecha 6

Lech Poznan vs Villarreal (Johan Mojica)

​