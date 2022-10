¡A puro fútbol! Agenda del fin de semana de colombianos por el mundo

Se avecina el fin de semana y trae consigo imperdibles partidos en las ligas más importantes del mundo, donde por supuesto, hay presencia de jugadores colombianos, muchos de ellos de Selección. FUTBOLRED lo agenda desde ahora con cuatro días de buen fútbol, con partidazos en Inglaterra, Alemania y España, por mencionar algunos, pero también, con duelos definitivos en la fase semifinal de Liga MX y MLS.



Tome papel y lápiz, aliste las palomitas, y siga en detalle toda la programación que le tenemos para el fin de semana. James Rodríguez, Falcao García y Luis Sinisterra son apenas algunas de las figuras colombianas que darán de qué hablar en sus clubes. Prográmese acá:

Viernes, 21 de octubre



1:45 pm | Juventus (Juan G. Cuadrado) vs Empoli

Serie A



2:15 pm | Porto (Matheus Uribe) vs Benfica

Liga de Portugal



Sábado, 22 de octubre



6:00 am | FC Nizhni vs Krasnodar (Jhon Córdoba)

Liga de Rusia



7:00 am | Rayo Vallecano (Falcao García) vs Cádiz

Liga de España



8:00 am | Salernitana vs Spezia (Kevin Agudelo)

Serie A



8:30 am | Borussia Dortmund vs Stuttgart (Juan José Perea)

Bundesliga



9:00 am | Livingston vs Rangers (Alfredo Morelos)

Liga de Escocia



9:00 am | Rotherham vs Hull City (Óscar Estupiñán)

EFL Championship



11:30 am | Borussia vs Frankfurt (Rafael Santos Borré)

Bundesliga



11:30 am | Panetolikos vs Olympiacos (James Rodríguez)

Liga de Grecia



1:45 pm | Union Saint-Gilloise vs Brujas (Éder A. Balanta)

Liga de Bélgica



2:00 pm | Marsella (Luis Suárez) vs Lens

Liga de Francia



2:30 pm | Bragantino vs Paranaense (Nicolás Hernández/Luis Orejuela)

Brasileirao



7:00 pm | Palmeiras (Eduard Atuesta) vs Avaí

Brasileirao



8:06 pm | América (Roger Martínez) vs Toluca (Andrés Mosquera/Brayan Angulo)

Liga de México - Semifinales



Domingo, 23 de octubre



6:00 am | Orenburg vs CSKA Moscú (Jorge Carrascal)

Liga de Rusia



6:00 am | Watford (Yaser Asprilla) vs Luton

EFL Championship



6:30 am | Antwerp vs Genk (Carlos Cuesta/Daniel Muñoz)

Liga de Bélgica



7:00 am | Espanyol vs Elche (Helibelton Palacios)

Liga de España



8:00 am | Bolonia (Jhon Lucumí) vs Lecce

Serie A



8:00 am | Leeds (Luis Sinisterra) vs Fulham

Premier League



10:30 am | Tottenham (Dávinson Sánchez) vs Newcastle

Premier League



11:30 am | Villarreal (Johan Mojica) vs Almería

Liga de España



12:30 pm | Talleres (Diego Valoyes/Rafael Pérez) vs Gimnasia

Liga Argentina



2:00 pm | Fluminense (Jhon Arias) vs Botafogo

Braisleirao



2:00 pm | Juventude vs Sao Paulo (Andrés Colorado)

Brasileirao



3:00 pm | Racing (Jhon Carbonero/Edwin Cardona) vs River Plate (Juan Quintero/Miguel Borja)

Liga Argentina



3:00 pm | Boca Juniors (Frank Fabra) vs Independiente

Liga Argentina



7:00 pm | Austin (Jhojan Valencia) vs Dallas (Jesús Ferreira)

MLS – Semifinales



8:06 pm | Monterrey (Stefan Medina) vs Pachuca (Óscar Murillo/Marino Hinestroza/Avilés Hurtado)

Liga de México - Semifinales





Lunes, 24 de octubre



12:00 pm | Zenit (Wilmar Barrios/Mateo Casierra) vs Sochi

Liga de Rusia



2:00 pm | West Ham vs Bournemouth (Jefferson Lerma)

Premier League