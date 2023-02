Hinchas piden minutos para Durán: Emery respondió contundentemente

El Aston Villa no pasa por un buen momento en la Premier League en los últimos compromisos. Tres derrotas en donde ha actuado Jhon Jáder Durán rematando los partidos contra el Leicester City, Manchester City y el último compromiso igualando sobre el final con el Arsenal, pero dos errores sensibles de Emiliano Martínez cobraron la derrota final de los villanos.



Jhon Jáder Durán entró en los tramos finales, y ha venido de menos a más desde que empezó a ingresar en los segundos tiempos. Contra el Leicester City no tuvo oportunidades de gol tirándose por una banda y provocando infracciones. Ante el Manchester City, tuvo un tiro en el travesaño y participó en el gol del descuento, y frente al Arsenal, tuvo una acción que atajó Aaron Ramsdale.

Por sus actuaciones y sus intentos en los últimos compromisos, Jhon Jáder Durán es uno de los elegidos por la afición para ver más minutos en los próximos partidos de la Premier League con el Aston Villa. 50 minutos en total repartidos en tres partidos disputados con la camisa del equipo de Birmingham dejan a Durán muy cerca de anotar gol con un disparo en el palo de arriba y una atajada de Aaron Ramsdale que negó la primera celebración del antioqueño.



Jhon Jáder Durán ha logrado descrestar a sus aficionados y nada más ni nada menos que a una figura increíble del balompié inglés como lo es Gary Neville. El exdefensor central de la selección de Inglaterra elogió el gran control que tiene Durán con la pierna derecha y su acoplamiento en el Aston Villa. Su adaptación en el club ha sido buena a lo largo de estos primeros partidos que ha podido disputar, y los hinchas le abonan ese esfuerzo, tanto así que le exigen a Unai Emery que le de más minutos en el campo de juego.



Sin embargo, Unai Emery sigue empecinado a esperar aún más a Jhon Jáder Durán y no darle todavía titularidades. El colombiano ha descrestado a propios y extraños, pues el ibérico menciona que, "tiene que adaptarse a sus compañeros y a nuestro ritmo y además cada minuto que está jugando ahora en el campo es muy bueno para él, para el equipo, pero tenemos que tener paciencia con él". Y la pregunta es, paciencia con qué, si en tan poco tiempo ha tenido oportunidades de gol que le han permitido ganarse a la afición y a ídolos británicos como Gary Neville.



Y es que, los medios ingleses, apoyan que Jhon Jáder Durán pueda ser uno de los importantes delanteros para el futuro en el Aston Villa y en la actualidad. The Athletic publicó un estudio de jugadores vitales para Unai Emery y con poco tiempo dentro, aparece Durán como uno de los que podría mejorar sus registros para ganarse la confianza de Emery.



The Athletic escribió, “Aston Villa tiene un delantero senior, entonces, ¿qué sucede sin Ollie Watkins? Bueno, la respuesta sería recurrir a Jhon Durán, el joven de 19 años fichado por el Chicago Fire el mes pasado. Golpeó el larguero el fin de semana pasado, por lo que no puede quedarse atrás a pesar de que Unai Emery insiste repetidamente en que necesita mucho tiempo”.