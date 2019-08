Confesión: ojeador descartó a James por estar 'gordo como una pelota'

James Rodríguez es siempre tema de conversación y no solo por lo que para con él en el Real Madrid.

En una entrevista para ESPN Brasil, el colombiano fue objeto de una confesión de Jorginho, quien para el año 2009 era ojeador del Palmeiras.



"Fui a ver un partido de Banfield en el año 2009. James solo jugó 45 minutos y fue reemplazado en el entretiempo. Él tenía 17 años y a mi entender estaba gordo, era como una pelota", comentó.



Ese habría sido el primer obstáculo para que el zurdo llegara al fútbol brasileño cuando apenas despuntaba en Argentina, peor no sería el único: "Para ese momento, no era nada barato. El club argentino nos habían pedido cinco millones de dólares. Nadie en su sano juicio pagaría tanto por un jugador tan joven", explicó Jorginho.







Justificando su decisión, el ex secretario técnico concluyó: "No queríamos arriesgar tanto dinero porque a veces a esas edades es muy fácil cometer errores. Teníamos que evaluarlo tres meses y verlo jugar en distintos contextos. Hoy seguro en Palmeiras querrán matarme por no haberlo fichado".



Y probablemente sí, pues poco después fue el porto de Portugal el que sí apostó por él y pagó 5 millones de euros, que luego se convirtieron en 45 millones que le pagó el Mónaco y, en 2014, los 80 millones que invirtió el Real Madrid.