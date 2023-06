Sebastián Villa no jugará más en Boca Juniors: el club ya se pronunció

Después de conocer la condena de dos años y un mes para Sebastián Villa por los delitos de lesiones leves y amenazas contra su expareja, Daniela Cortés, Boca Juniors tomó la decisión de no volverlo a convocar para sus partidos hasta que se tenga una sentencia definitiva.



A través de un comunicado, el xeneize contó que tras conocer la situación judicial de su jugador, la directiva se reunió y por unanimidad tomó una decisión. Villa estará al margen de la competencia pero podría seguirse entrenando. La mala noticia para el colombiano es que la sentencia definitiva se conocerá entre febrero y agosto de 2024. Es decir, si se queda podría pasar hasta un año sin jugar.

"La Comisión Directiva del CABJ se reunió con caracter urgente, adoptando por unanimidad la decisión (...) El club hizo pública su postura de someter la cuestión a la Justicia en resguardo a las garantías constitucionales correspondientes y en espera al dictado de los pronunciamientos respectivos", inició el comunicado.



"Ante la sentencia condenatoria no firme recaída respecto del jugador de la entidad, Sebastián Villa, el CABJ comunica que, a partir de la fecha, el nombrado no participará de las convocatorias de las competencias que deba afrontar el primer equipo profesional de fútbol masculino del Club hasta tanto recaiga pronunciamiento judicial definitivo y sin perjuicio de las medidas que en consecuencia se adopten, las que serán comunicadas oportunamente de así ser necesario", concluyó.



Cabe recordar que Villa no pagará prisión porque su condena es menor a tres años. Sin embargo, su sentencia sigue en "suspenso" y en caso que no tenga más delitos en cuatro años, la causa vencerá. Lo que agraba la situación del colombiano es que hay en curso una denuncia por abuso sexual, que de prosperar y ser encontrado culpable, podría computarse con la del caso Daniela Cortés y pagaría una pena única que lo llevaría a la cárcel.



Ahora bien, el club y los empresarios de Villa entrarían a negociar si lo mejor es rescindir su contrato o buscarle una venta al exterior. Cabe recordar que en su momento apareció una opción en Turquía pero el club decidió no venderlo por ser una oferta baja. ¿Qué pasará ahora?