¿Se acabó la dicha de Dávinson? Tottenham anuncia acuerdo para la zaga

Dávinson Sánchez entiende todo: después de acabar borrado en Tottenham la pasada temporada y de no tener otro destino posible, lo suyo era exhibirse en los entrenamientos y esperara, simplemente esperar, a que se abriera una rendija para abrirse espacio.

La lesión de Cristian 'Cuti' Romero fue ese pequeño espacio por donde entró la luz y ahora el premio a su paciencia es la bendición del técnico Antonio Conte, quien lo llamó "patrón" tras la última victoria contra Nottingham Forest.



Sin embargo, él sabe también que no ha llegado a la meta, ni mucho menos, pues una vez se recupere el argentino será de nuevo una batalla, aunque ahora con un pequeño terreno a su favor.



La prueba de la confianza de la que goza Romero la dieron el club y el DT italiano, al confirmar que usarán la opción de compra con la que llegó desde Atalanta y será patrimonio de los Spurs hasta 2027.



"Estamos encantados de anunciar el fichaje definitivo de Cristian Romero", publicó el equipo de Londres según un comunicado de prensa en su web. Todos lo celebraron... ¿también Sánchez? Pues sí. No solo porque son amigos sino porque ya casi se acostumbró a que todo lo suyo es peleado, sacrificado, difícil... La rendija que se abrió una vez será una grieta enorme a su favor solo si no pierde la motivación y la paciencia. Y eso solo depende de él.