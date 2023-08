¿Es el adiós? Tottenham tendría listo el reemplazo de Davinson Sánchez

El futuro del defensa colombiano Davinson Sánchez no está definido y pese a que sigue en el Tottenham, el jugador está en lista de transferencias para esta temporada 2023/24.

El central de 27 años no tuvo su mejor temporada con los Spurs y a pocos días de iniciar la Premier League, no tiene equipo definido, aunque ha sonado para jugar en Rusia, pero no hay nada acordado.



Mientras Sánchez resuelve su situación, Tottenham ya tendría listo a su nuevo fichaje y el que sería el reemplazo del colombiano para esta temporada.



Se trata del joven central de 22 años, Micky van de Ven, quien juega en el Wolfsburgo de Alemania y de acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, Tottenham completó la contratación, por lo que en los próximos días espera ser anunciado como refuerzo.



Van de Ven and Alejo Véliz deals, both completed. ✅⚪️🇳🇱🇦🇷 #THFC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2023



​Por ahora, Davinson Sánchez tendrá que esperar si acepta la propuesta del Spartak Moscú para salir en el mercado de fichajes que está próximo a culminar.