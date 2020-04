Números de miedo: Duván Zapata, un 'Toro' que espera regreso al ruedo

Es curioso el caso de Duván Zapata. Llegó a Europa por la vía del equipo grande, el Napoli, pero el destino no le daría el nombre que tiene hoy allí, sino en uno más chico pero con una chispa distinta, soñador y valiente, ambicioso en la adversidad, como el Atalanta. Era la horma de su zapato.

Duván, el rey de la economía de las palabras, encontró un entorno ideal para su fútbol, en donde además tuvieron el valor de esperarlo, de crearle un sistema acorde con sus virtudes, de respaldarlo.



Y es así como hoy, a pesar de una lesión rebelde, que sufrió en noviembre pasado con la Selección Colombia, y que lo marginó casi tres meses, el 'toro' volvió al ruedo en enero para redondear los 11 goles en la temporada 2019-2020 de Serie A con Atalanta con solo 15 juegos disputados. Así nada más, ya es su segunda mejor campaña en la liga, solo superada por la de 2018-2019 cuando logró 23 tantos y se puso en la carpeta de varios de los clubes más prestigiosos del mundo.



Zapata acumula 34 goles en 52 partidos jugados con Atalanta en Serie A, apenas seis menos de los que había convertido en sus cinco temporadas anteriores (40), en 131 juegos disputados.



Anota un gol cada 97 minutos en la temporada 2019-2020, siendo su mejor promedio en Serie A, y supera lo logrado en 2014-2015, cuando convirtió un gol cada 102 minutos (6/613).



Y aparte es, con 74 goles, el máximo goleador colombiano en la Serie A de Italia, con 74 goles en la cuenta, ocho más que su actual compañero Luis Muriel. REspire y pregunte: ¿Qué tal que no se hubiera lesionado?



Y es que la progresión del goleador caleño parece no tener techo. Con 74 goles es el décimo máximo goleador de Serie A desde 2011-2012, su temporada debut en la competencia. Es el cuarto entre los jugadores sudamericanos, superados solo por Gonzalo Higuaín (122), Mauro Icardi (121) y Paulo Dybala (80). No digamos que le falta prensa, que sí le falta, miremos efectividad vs precio y entonces... ¡aplaudamos de pie al Atalanta!



El silencioso Duván es el cuarto máximo anotador en Serie A desde la temporada 2018-2019, cuando se convirtió en jugador de Atalanta, cuando anotó 34, ocho menos que Ciro Immobile y Cristiano Ronaldo. Mira que nombres...



Pero podemos ponernos aun más quisquillosos: desde esa feliz pasada temporada, el hijo consentido de doña Elsa, que lo mira llena de orgullo al otro lado de la luna, es el jugador con más toques en el área rival: el colombiano registra 411, al menos 19 más que cualquier otro futbolista en Serie A.



Y hay más: es el segundo jugador con la mayor diferencia a favor entre goles anotados y goles esperados en Serie A. ¿Cómo así? Los juiciosos estadígrafos de OPTA establecen un factor de rendimiento basado en comparar el valor de goles esperados con la cantidad de goles que efectivamente logró anotar un jugador, para saber si su capacidad para definir estuvo dentro de lo esperado, por encima o por debajo.



En esa medida, Zapata anotó 34 tantos, con un promedio de 27,5, lo que significa que anotó seis goles más que lo esperado para la calidad de chances que tuvo.



Y todavía no decimos la mejor parte: cuando empieza la eliminatoria en septiembre de 2020- o cuando la pandemia lo permita- viene cargado de motivación a la selección Colombia, con ganas de acallar a un par de dudas. ¿Así o más afortunados?